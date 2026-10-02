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"Мы не посредники, а стоим на стороне Украины": Мерц призвал готовиться к серьёзным гибридным атакам со стороны России

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read2 мин
icon 636
"Мы не посредники, а стоим на стороне Украины": Мерц призвал готовиться к серьёзным гибридным атакам со стороны России
Мерц призвал Европу готовиться к российским атакам
Источник: скриншот

В ближайшее время всю Европу и, в частности, Германию ожидают новые гибридные атаки со стороны страны-агрессора России. Дело в том, что немцы, как и все европейцы в целом, "не посредники", а государства, открыто стоящие на стороне Украины, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Об этом глава правительства ФРГ говорил во время вручения Вестфальской премии мира за 2026 год (премию получил генсек НАТО Марк Рютте). Фридрих Мерц также заверил, что Германия "неизменна в поддержке Украины", особенно "в преддверии сложной зимы".

Что сказал Мерц

"Мы готовимся к дальнейшим гибридным атакам, в том числе серьезным… Мы не посредники; мы стоим на стороне свободы. И именно поэтому мы стоим на стороне Украины", – пояснил Мерц.

Он подчеркнул, что ФРГ и ее союзники не должны позволить, чтобы их "разъединили российские атаки, кампании по дезинформации" и "лозунги партии "АдН" и ее российских сторонников".

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По его мнению, Украина может столкнуться с самой суровой зимой с начала полномасштабного российского вторжения – суровой не из-за погоды, а из-за позиции страны-агрессора. И именно Германия, как "самое могущественное" государство Центральной Европы, несет особую ответственность за оказание помощи Украине.

Отношения с РФ

Мерц также отдельно отметил, что Германия хочет восстановить "стабильные, предсказуемые отношения с Россией". Но это пока невозможно – ведь Европа, как и ожидалось, выступает на стороне Украины, а на данный момент нет никаких признаков готовности Москвы прекратить свою захватническую войну.

"Мы не хотим унижать российский народ или дестабилизировать российское государство. Но Россия должна прекратить войну и воздержаться от гибридных атак на Европу", – подчеркнул глава правительства ФРГ.

Что предшествовало

Европейцы должны готовиться к тому, что Россия будет регулярно совершать диверсии, поджоги и другие гибридные атаки в их странах. В этих условиях нужно быть бдительными и одновременно продолжать поддерживать Украину, в свою очередь заявил 1 октября глава НАТО Марк Рютте.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что паниковать из-за российских угроз Европе не стоит.

Напомним: недавно Кремль выступил с угрозами в адрес НАТО из-за Калининграда. Москва обвинила Североатлантический альянс в намерениях изолировать этот анклав от РФ и заявила о готовности "применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружений" для его защиты.

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