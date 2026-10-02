"Мы не посредники, а стоим на стороне Украины": Мерц призвал готовиться к серьёзным гибридным атакам со стороны России

В ближайшее время всю Европу и, в частности, Германию ожидают новые гибридные атаки со стороны страны-агрессора России. Дело в том, что немцы, как и все европейцы в целом, "не посредники", а государства, открыто стоящие на стороне Украины, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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Об этом глава правительства ФРГ говорил во время вручения Вестфальской премии мира за 2026 год (премию получил генсек НАТО Марк Рютте). Фридрих Мерц также заверил, что Германия "неизменна в поддержке Украины", особенно "в преддверии сложной зимы".

Что сказал Мерц

"Мы готовимся к дальнейшим гибридным атакам, в том числе серьезным… Мы не посредники; мы стоим на стороне свободы. И именно поэтому мы стоим на стороне Украины", – пояснил Мерц.

Он подчеркнул, что ФРГ и ее союзники не должны позволить, чтобы их "разъединили российские атаки, кампании по дезинформации" и "лозунги партии "АдН" и ее российских сторонников".

По его мнению, Украина может столкнуться с самой суровой зимой с начала полномасштабного российского вторжения – суровой не из-за погоды, а из-за позиции страны-агрессора. И именно Германия, как "самое могущественное" государство Центральной Европы, несет особую ответственность за оказание помощи Украине.

Отношения с РФ

Мерц также отдельно отметил, что Германия хочет восстановить "стабильные, предсказуемые отношения с Россией". Но это пока невозможно – ведь Европа, как и ожидалось, выступает на стороне Украины, а на данный момент нет никаких признаков готовности Москвы прекратить свою захватническую войну.

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"Мы не хотим унижать российский народ или дестабилизировать российское государство. Но Россия должна прекратить войну и воздержаться от гибридных атак на Европу", – подчеркнул глава правительства ФРГ.

Что предшествовало

Европейцы должны готовиться к тому, что Россия будет регулярно совершать диверсии, поджоги и другие гибридные атаки в их странах. В этих условиях нужно быть бдительными и одновременно продолжать поддерживать Украину, в свою очередь заявил 1 октября глава НАТО Марк Рютте.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что паниковать из-за российских угроз Европе не стоит.

Главные истории дня

Напомним: недавно Кремль выступил с угрозами в адрес НАТО из-за Калининграда. Москва обвинила Североатлантический альянс в намерениях изолировать этот анклав от РФ и заявила о готовности "применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружений" для его защиты.

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