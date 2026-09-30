России следует заморозить полномасштабную войну против Украины, после чего начать мирные переговоры. Позиция Казахстана также заключается в том, что "каждая страна" должна сохранить территориальную целостность.

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Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который 29 сентября посетил Берлин и провел совместную с канцлером Германии Фридрихом Мерцем пресс-конференцию. Токаев уточнил, что сценарий полного и немедленного прекращения войны он не считает реалистичным, то есть речь идет именно о замораживании боев.

"Мы настаиваем на том, чтобы каждая страна сохраняла свою территориальную целостность… Я говорил не о том, чтобы война прекратилась как можно скорее. Да, я понимаю, что в современных условиях это несколько нереалистично, а о замораживании военных действий, чтобы затем перейти к дипломатии и переговорам", – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев стремится продолжать дружбу с Кремлем

В то же время лидер Казахстана подчеркнул, что он стремится сохранить "дружеские отношения" с Россией. У стран общая граница протяженностью 7597 километров, а в Казахстане проживает 2,7 миллиона этнических русских и есть православная церковь.

"Все эти моменты нужно учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужны мир и стабильность. Без этого мы никогда не станем успешной страной", – заявил он.

Также Токаев поддерживает "хорошие отношения" с российским диктатором Владимиром Путиным и считает его "выдающимся государственным деятелем".

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Мол, именно Путин является "наиболее приемлемой политической фигурой" на посту главаря РФ как для Европы, так и для всего мира.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лично ведет переговоры с главами государств и правительств разных стран о дополнительных поставках для противовоздушной обороны Украины. Он подчеркнул, что именно ПВО сейчас является одним из самых уязвимых мест украинной обороны, особенно в преддверии сложной зимы.

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