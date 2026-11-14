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Михаил Бродский
Михаил Бродский

Председатель редакционного совета

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Новости политики / Мнения
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Мы были правы в 2000-м: нам нужна парламентская республика

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Источник: Getty

Хочу вернуться к моему пониманию будущего.

В 2000-м с единомышленниками в программе партии "Яблоко" записали: нам нужна сугубо парламентская республика. Президент по образцу Германии.

Уверен, мы были правы. Начинать нужно с нашей Конституции и, конечно, с несправедливыми пенсиями.

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Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Михаила Бродского
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