"Мы готовы делиться": Зеленский предложил странам Латинской Америки украинские технологии в обмен на энергооборудование. Видео

Война в Украине наглядно демонстрирует технологическое влияние на ход военных действий. Сегодня в них преобладающую роль играют электронные системы: воздушные и морские дроны, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ и т. д. Украина уже обладает соответствующим опытом, технологиями и системами, которыми охотно поделится с партнерами в Латинской Америке. В обмен украинцы хотят получить их энергетическое оборудование.

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Об этом 5 ноября говорил президент Украины Владимир Зеленский на 30-м Иберо-американском саммите. Этот саммит – ежегодный съезд президентов и других представителей высшей власти более чем 20 государств, так или иначе связанных с иберо-романской культурой.

Что нужно Украине

Во время своего выступления на саммите украинский лидер напомнил: сегодня российские захватчики сосредоточили свои удары по энергетическому оборудованию страны, от которого зависит работа наших атомных электростанций. Часть такого оборудования уничтожена. Но необходимые приборы и материалы есть в других странах.

"Каждая электростанция в Украине так или иначе пострадала от российских атак. Поэтому нам нужны трансформаторы, силовые кабели, современное электротехническое оборудование и различные генераторы – и дизельные, и газовые. Мы знаем, что компании в Испании и Латинской Америке могут помочь с этим. Мы заинтересованы в трансформаторах из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, силовых кабелях из Чили, а также электротехническом оборудовании, кабелях и генераторах из Испании", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул два важных аспекта: нам нужно оборудование, совместимое с нашей электросетью, и оно "нужно нам быстро".

"Поэтому, пожалуйста, помогите нам наладить прямое сотрудничество с вашими компаниями и как можно скорее доставить эти материалы в Украину. Давайте воплотим это в жизнь", – предложил украинский лидер.

Что может Украина

В свою очередь, Украина может быть полезна своим партнерам как государство, обладающее достаточным опытом и технологиями современной войны.

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"Сегодня ни одна страна не может быть по-настоящему защищенной без сильных беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы. И речь идет не только о войне. Речь идет о защите границ, обеспечении безопасности на море, защите территориальных вод и исключительных экономических зон – для каждой страны. Речь также идет о защите труднодоступных территорий – гор, лесов и мест, которые трудно контролировать", – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что эти технологии могут также "помогать спасать жизни во время стихийных бедствий", а еще – "наблюдать, защищать и останавливать преступников". И, разумеется, это далеко не единственные сферы, в которых современная техника может быть более чем полезной.

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"В Украине мы научились это делать. Мы готовы делиться своим опытом, технологиями и системами, которые разработали. У нас есть формат Drone Deals. И я приглашаю каждую страну, которая хочет большей безопасности, присоединиться к нам", – призвал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня Владимир Зеленский в Мадриде также провел встречу с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру. А еще глава нашего государства встретился с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой. Во время встречи стороны, среди прочего, говорили о возможностях совместного производства оружия.