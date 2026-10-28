"Мы слышали сигналы": Зеленский указал на угрозы со стороны сделки Трампа с Путиным и объяснил, что стоит за требованиями России к НАТО

Вывод Соединенными Штатами Америки из-под санкций российского дизеля грозит дальнейшим смягчением санкционного режима, введенного против государства-агрессора. В частности, санкции могут снять с российских удобрений, газа, замороженных активов, конкретных людей и структур.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Одновременно он прокомментировал требования, которые Москва вновь выдвигает к НАТО.

Санкции против РФ могут быть ослаблены

Глава государства обеспокоен тем, что Белый дом заключил "дизельную сделку" с Кремлем. Это может быть предвестником дальнейшего ослабления санкционного режима в отношении агрессора.

"Я считаю, что "дизельная сделка" открывает для "русских" возможности для следующих подобных шагов. Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции. Такое уже частично происходило – снятие санкций с российских олигархов, приближенных к лидеру России", – подчеркнул Зеленский.

Он назвал энергоресурсы "частью предложения России", с помощью которого она пытается склонить Штаты на свою сторону и ослабить давление на себя из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Россия понимает, что у нее, в отличие от других стран мира, есть такие природные ресурсы, возможности, запасы и такое вертикальное управление всем этим, что она действительно может предложить Америке своего рода "экономический брак" – как бы прискорбно это ни звучало. Вряд ли такой "брак" может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, потому что у России в каждой сделке есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но на коротком отрезке пути может казаться, что выгода есть", – отметил президент Украины.

РЕКЛАМА

Москва вновь выдвигает претензии к НАТО

Вдохновленная "дизельной сделкой", Россия вновь с удвоенной энергией начала поднимать вопрос о "гарантиях безопасности" – или, точнее, о собственном их понимании.

"Они говорят: "Если вы хотите гарантий безопасности для Украины, то мы хотим для России". Нужно понимать, какой смысл вкладывает в это Россия. Это не просто вопрос о том, что Украина не будет наносить по ним удары. Для них это гораздо более широкий и специфический вопрос. Они хотят свой договор с НАТО или с Соединенными Штатами как таким фундаментальным участником НАТО", – отметил президент.

Главные истории дня

Он подчеркнул, что не знает деталей российских пожеланий, но твердо убежден, что нельзя обсуждать с Россией какие-либо глобальные гарантии безопасности для нее до тех пор, пока не станет понятно, чем завершится российско-украинская война и какие гарантии безопасности получит Украина.

"Сначала нужно решить вопрос этой войны, а уже потом искать ответы на те вопросы, которые Россия ставит исходя из своих представлений и ожиданий в области безопасности. На мой взгляд, гарантии безопасности для России – как они это трактуют – это изменение формата безопасности в Европе и в мире. Вот чего хочет Россия", – подчеркнул Зеленский.

РЕКЛАМА

Глава государства предположил, что эту же тему Кремль поднимал на переговорах с президентом США Джо Байденом перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

"Поэтому я и говорю, что это не новый вопрос – обсуждение такого их желания перераспределить влияние, а значит, и гарантий безопасности для Российской Федерации. Я не знаю, сколько раз Россия поднимала этот вопрос, но думаю, что это именно тот вопрос, который они поднимали с США до начала полномасштабной войны. Когда сейчас они снова поднимают этот вопрос, то, безусловно, это и о роли НАТО. Странам, которые входят в НАТО, – все понятно. Им не обязательно обсуждать это с Россией, которая не является членом НАТО. Но Россия может снова поднимать этот вопрос – может ли НАТО отойти, может ли отойти какая-то инфраструктура НАТО?" – отметил президент.

РЕКЛАМА

Он подчеркнул, что этот вопрос точно не касается Украины, которая так и не стала членом Альянса. Однако, добавил Зеленский, если бы наша страна была членом этого оборонного блока, то настаивала бы на том, что категорически нельзя уступать Москве в этом вопросе.

"Выход НАТО с той или иной территории или вывод какой-то инфраструктуры НАТО – это может быть решением стран НАТО. Не России, но и не Украины. Я считаю, что любое отступление, любой откат в сфере безопасности – это слабость для Альянса. Но мы слышали сигналы и от США под другим углом – относительно присутствия американских солдат на европейской территории, возможных сокращений и так далее", – отметил президент.

Новость дополняется