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"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
icon 3,3 т.
"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС
Марин Ле Пен. Источник: Global Look Press

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция одной из первых ощутит на себе последствия вступления Украины в Европейский Союз. В частности, она указала на риски для французского сельского хозяйства.

Об этом Ле Пен написала в соцсети X. По её мнению, расширение ЕС за счёт Украины может создать дополнительные трудности для французских аграриев.

"Если бы Украина вступила в Европейский Союз, мы стали бы первыми, кто от этого пострадал, причем вдвойне", — написала Ле Пен.

''Мы будем первыми, кто пострадает'': Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС

Пост Ле Пен в социальной сети X. Источник: Скриншот

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Политик отметила, что Франция столкнулась бы с "жесткой недобросовестной конкуренцией". Кроме того, доля бюджета Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP), выделяемая французскому сельскому хозяйству, могла бы "существенно сократиться".

Как писал OBOZ.UA, ранее Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь. В то же время она отметила, что страна может продолжать обучать украинских военных и военное руководство.

Свою позицию политик объяснила экономическим положением Франции, заявив, что страна оказалась в "абсурдной финансовой ситуации".

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