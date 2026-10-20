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"Могут сработать": Зеленский назвал три фактора, которые могли бы обеспечить прекращение огня в Украине

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
339
"Могут сработать": Зеленский назвал три фактора, которые могли бы обеспечить прекращение огня в Украине
Зеленский назвал три составляющие гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три составляющие гарантий безопасности, которые могли бы помочь обеспечить прекращение огня в Украине. Речь идет об украинской армии, Европейском Союзе и НАТО.

По словам главы государства, украинские военные благодаря своему опыту и численности личного состава могут укрепить безопасность Европы. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

Зеленский назвал три составляющие гарантий безопасности

По словам Зеленского, оптимальный формат гарантий безопасности для Украины должен включать украинскую армию, Европейский Союз и НАТО. Каждая из этих составляющих играет отдельную роль в обеспечении безопасности страны.

"Оптимальный формат включает три элемента: украинскую армию, Европейский Союз и НАТО. Наша армия — это конкретная гарантия, и она может укрепить европейскую безопасность благодаря своему опыту и силе личного состава", — отметил президент.

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Он также пояснил, что членство Украины в Европейском Союзе зависит от решений Европы, тогда как вопрос вступления в НАТО зависит как от европейских стран, так и от Соединенных Штатов.

Украина готова обсуждать альтернативные гарантии

Зеленский подчеркнул, что Украина готова рассматривать альтернативы вступлению в НАТО, если они будут обеспечивать аналогичный уровень безопасности. В то же время такие гарантии должны быть не просто декларациями, а иметь юридическую силу, эквивалентную обязательствам в рамках Альянса.

"Если не НАТО, то какая альтернатива нам предлагается? Мы готовы обсуждать эквивалентные гарантии даже под другим названием, но они должны иметь ту же юридическую силу", — заявил глава государства.

По его словам, Украина говорит не только о собственных желаниях, но и о механизмах, которые могут реально сработать для обеспечения прекращения огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас все сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну. В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что окончательное урегулирование войны России против Украины невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность. В то же время там высоко оценили миротворческие усилия США.

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