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"Возможно, РФ готова": в Bloomberg указали на нюанс в составе делегации Кремля на новых переговорах с Украиной

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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"Возможно, РФ готова": в Bloomberg указали на нюанс в составе делегации Кремля на новых переговорах с Украиной
Владимир Мединский снова возглавит российскую делегацию на переговорах

На следующей неделе в Абу-Даби состоится первая за много месяцев встреча делегаций Украины и России при посредничестве США. Москва отправляет туда представителей несколько более высокого уровня, чем прежде.

Об этом пишет Bloomberg. Повышение уровня российской делегации издание расценило как возможную "готовность России к более содержательным переговорам".

Кремль повышает уровень делегации

Российские государственные издания со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского диктатора, в субботу, 7 ноября, назвали фамилии чиновников, которые отправятся в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США.

В этих фамилиях Bloomberg умудрился разглядеть обнадеживающий сигнал.

"Россия отправляет делегацию более высокого уровня на переговоры с Украиной в Абу-Даби при посредничестве США, чем на предыдущие раунды, намекающую на открытость к более содержательным переговорам после месяцев дипломатического тупика. Расписание встреч, которые должны начаться во вторник, свидетельствует о том, что Москва, возможно, готова сосредоточиться как на политических, так и на военных вопросах, поскольку ее [полномасштабное] вторжение в Украину приближается к пятилетней отметке", – говорится в материале.

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В то же время, вероятно, Москва и формировала состав делегации ради демонстрации "открытости" и "серьезности" – и, вопреки ожиданиям Bloomberg, этой демонстрацией все и закончится.

Кто же поедет в Абу-Даби от Москвы

Согласно заявлению Пескова, в российскую делегацию, которая отправится в Объединенные Арабские Эмираты, на этот раз войдут:

  • заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков,
  • заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин,
  • глава военной разведки Игорь Костюков,
  • высокопоставленный офицер Генерального штаба ВС РФ Юрий Жигарловский.

Возглавит делегацию снова помощник Путина Владимир Мединский.

"Рябков – главный российский дипломат, который отвечает за связи с США, Ираном и переговоры по контролю над вооружениями, тогда как Мединский участвует в переговорах России с Украиной с 2022 года в Стамбуле. Костюков также возглавлял делегацию Москвы в Абу-Даби в январе", – пишет Bloomberg.

Путин, добавляет издание, в пятницу обсудил подготовку к переговорам с членами российского Совбеза. Все члены делегации присутствовали на этой встрече.

Путин согласился возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о потенциальном мирном соглашении, когда встретился с посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в октябре в Москве. В Кремле заявляли, что переговоры будут включать обсуждение механизма безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ в Абу-Даби. В ее состав также входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

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