"Возможно, мы получим результат": Зеленский сообщил, когда ожидается возобновление работы Starlink

В Украине могут возобновить полноценную работу спутниковой системы Starlink уже в ближайшее время. Решение по этому вопросу может быть принято в течение 48 часов.

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О перспективах возобновления работы Starlink рассказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом после встречи в Осло.

Перед этим глава государства провел беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

По словам Зеленского, беседа с американским госсекретарем прошла хорошо и была содержательной. Стороны обсудили вопросы работы Starlink, поставок ракет-перехватчиков и разведки, а также определили направления дальнейшего сотрудничества.

"Возможно, через 48 часов у нас будет результат", — заявил президент, оценивая сроки ожидаемых решений по Starlink.

Данные разведки

Зеленский также поблагодарил американскую сторону за работу разведки. По его словам, Украина в настоящее время получает информацию для раннего предупреждения о приближении баллистических ракет.

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"Что касается раннего предупреждения, мы сейчас можем узнать, когда приближаются баллистические ракеты. Мы благодарны американцам. Сейчас это работает. Это замечательно", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что стороны определили вопросы, над которыми необходимо работать дальше, и договорились продолжать сотрудничество.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США испугались ограничений Starlink в Европе и пригрозили последствиями.

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