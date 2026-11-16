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Может состояться историческая встреча: Зеленский анонсировал ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины

Анна ПавловаАнна Павлова
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273
Может состояться историческая встреча: Зеленский анонсировал ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины
Владимир Зеленский на заседании Берлинской конференции по безопасности. Источник: Getty Images

Вскоре может произойти историческое событие. Это ревизия работы существующих коалиций в поддержку Украины. Встреча всех партнеров пока находится на стадии подготовки.

Об этом во время традиционного обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что европейская позиция на этих переговорах очень сильна.

"Готовим встречу Коалиции желающих, важную встречу – она может стать исторической. Можем определить на 100% сильную европейскую позицию для переговоров. Трехсторонний формат – Украина, Америка, Россия – должен стать не просто четырехсторонним форматом, но и на порядок сильнее. Готовим и ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины: какие действительно выполняют свои задачи, а какие, если честно, остаются пустыми. Будем наполнять это. Спасибо всем, кто нам помогает", –– рассказал президент.

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Он также добавил, что говорил в воскресенье, 15 ноября с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Хочу поблагодарить их за неизменную поддержку. Обсудили перспективы, дипломатию и подготовку встреч в Берлине в рамках Коалиции желающих. Благодарен также за нашу антибаллистическую программу FREYJA: работа продолжается, и система должна быть. Европейская антибаллистическая оборона – массовая и эффективная – может стать одним из наиболее серьезных наших совместных вкладов в приближение мира", – подытожил свое заявление президент.

Ранее сообщалось, что на будущих переговорах между Украиной и Россией Европейский Союз будут представлять представители пяти странГермании, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В частности, ЕС на переговорах будут представлять советники по национальной безопасности указанных государств.

Следующий раунд переговоров ожидается перед предстоящей встречей G-20 (напомним, что саммит пройдет 14 и 15 декабря в США), но после нескольких встреч, уже запланированных на следующую неделю, сообщил источник издания. Среди них главными являются встреча украинских партнеров из "Коалиции желающих", а также так называемый саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Трампа согласовывать действия с европейскими союзниками и Украиной накануне запланированной встречи с главарем Кремля Путиным. Он выразил опасение, что переговоры американского и российского лидеров в Китае могут повторить сценарий встречи на Аляске в августе 2025 года.

Мерц также анонсировал, что уже "в ближайшие недели состоятся конкретные мирные переговоры с участием европейских деятелей". По его словам, к переговорному процессу, вероятно, присоединятся европейские представители, участвовавшие во встречах в Абу-Даби.

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