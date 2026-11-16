Может состояться историческая встреча: Зеленский анонсировал ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины

Вскоре может произойти историческое событие. Это ревизия работы существующих коалиций в поддержку Украины. Встреча всех партнеров пока находится на стадии подготовки.

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Об этом во время традиционного обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что европейская позиция на этих переговорах очень сильна.

"Готовим встречу Коалиции желающих, важную встречу – она может стать исторической. Можем определить на 100% сильную европейскую позицию для переговоров. Трехсторонний формат – Украина, Америка, Россия – должен стать не просто четырехсторонним форматом, но и на порядок сильнее. Готовим и ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины: какие действительно выполняют свои задачи, а какие, если честно, остаются пустыми. Будем наполнять это. Спасибо всем, кто нам помогает", –– рассказал президент.

Он также добавил, что говорил в воскресенье, 15 ноября с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Хочу поблагодарить их за неизменную поддержку. Обсудили перспективы, дипломатию и подготовку встреч в Берлине в рамках Коалиции желающих. Благодарен также за нашу антибаллистическую программу FREYJA: работа продолжается, и система должна быть. Европейская антибаллистическая оборона – массовая и эффективная – может стать одним из наиболее серьезных наших совместных вкладов в приближение мира", – подытожил свое заявление президент.

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Ранее сообщалось, что на будущих переговорах между Украиной и Россией Европейский Союз будут представлять представители пяти стран – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В частности, ЕС на переговорах будут представлять советники по национальной безопасности указанных государств.

Следующий раунд переговоров ожидается перед предстоящей встречей G-20 (напомним, что саммит пройдет 14 и 15 декабря в США), но после нескольких встреч, уже запланированных на следующую неделю, сообщил источник издания. Среди них главными являются встреча украинских партнеров из "Коалиции желающих", а также так называемый саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

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Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Трампа согласовывать действия с европейскими союзниками и Украиной накануне запланированной встречи с главарем Кремля Путиным. Он выразил опасение, что переговоры американского и российского лидеров в Китае могут повторить сценарий встречи на Аляске в августе 2025 года.

Мерц также анонсировал, что уже "в ближайшие недели состоятся конкретные мирные переговоры с участием европейских деятелей". По его словам, к переговорному процессу, вероятно, присоединятся европейские представители, участвовавшие во встречах в Абу-Даби.