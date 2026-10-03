''Москву нужно остановить'': Санду резко отреагировала на российские ракеты и дроны в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на очередной инцидент с пролетом российских ракет и БПЛА над территорией страны. Глава государства констатировала, что осуждает нападение России на Украину.

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Также Санду заявила, что российская агрессия представляет опасность для Молдовы. Об этом она написала в соцсети Х.

Российские ракеты в Молдове

Президент подчеркнула, что Москва подвергает опасности жизни людей по всей Европе, поэтому ее необходимо остановить. Кроме того, Санду уточнила, что в ночь 3 октября в воздушное пространство Молдовы залетели пять российских средств воздушного нападения.

"Я осуждаю сегодняшнее нападение России на Украину. Ее война опасно затрагивает Молдову. Пять российских средств воздушного нападения, включая ракеты "Бандероль" и беспилотники, нарушили наше воздушное пространство и взорвались на нашей территории. Москва подвергает опасности жизни людей по всей Европе, и ее необходимо остановить", – заявила Санду.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября в четырех районах Молдовы были обнаружены обломки беспилотников после сообщений местных жителей о взрывах. В результате инцидентов никто не погиб и не пострадал.

Напомним, 30 сентября в Молдове также зафиксировали падение беспилотника, который взорвался в сельской местности. Правоохранители оцепили район происшествия и привлекли специализированные подразделения для осмотра обломков и установления обстоятельств инцидента.