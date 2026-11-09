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"Москва не согласится на замораживание конфликта": Небензя сделал провокационное заявление о мирных переговорах

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
7,1 т.
Василий Небензя
Василий Небензя обвинил Украину и Европу, объясняя, почему Россия не хочет соглашаться на прекращение огня. Фото архивное. Источник: Ambassade de la Federation de Russie en République Centrafricaine

В Кремле считают, что Украина и "ее западные покровители" якобы пытаются "подменить полноценное урегулирование кризиса" так называемыми энергетическими, продовольственными, воздушными или морскими перемириями. Российская Федерация не хочет соглашаться на прекращение огня и продолжает требовать достижения всех целей полномасштабного вторжения.

Позицию РФ на заседании Совета Безопасности ООН 9 ноября озвучил постпред государства-агрессора при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Его цитируют росСМИ.

"За этими инициативами просматривается стремление Запада предоставить Киеву передышку для восполнения потерь, перегруппировки сил, перевооружения, восстановления боевого потенциала с расчетом на дальнейшее возобновление боевых действий. Россия на такую схему не пойдет", – сказал представитель Кремля.

Мол, РФ против заморозки боевых действий, поскольку это "позволит сохранить угрозу безопасности" и создаст риск новой эскалации.

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Также, поддерживая официальную линию российской пропаганды, Небензя обвинил Запад в якобы стремлении к войне. Он заверил, что Москва не стремится к вооруженному противостоянию с ЕС, а те, кто рассуждает о подготовке к войне с Россией, должны понимать последствия такого курса.

"Если европейские государства сами развяжут войну, характер противостояния будет принципиально иным, а события могут стремительно развиваться", – пригрозил он, не исключив варианта применения ядерного оружия.

"Об этом необходимо помнить тем, кто так безответственно играет с перспективой прямого боевого столкновения с ядерной державой", – сказал Небензя.

По словам россиянина, именно Европа раскручивает "маховик милитаризации" и "раздувает мифическую российскую угрозу".

Как писал OBOZ.UA:

– В понедельник украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби (ОАЭ), где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Киева, Вашингтона и Москвы. Главная цель переговоров – достижение длительного мира, гарантии безопасности для Украины и создание условий для ее восстановления.

– Европейский Союз также направил на встречу двух своих высокопоставленных чиновников. В то же время пока неясно, будут ли представители ЕС непосредственно присутствовать на переговорах в Абу-Даби.

– По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первым пунктом повестки дня будут "вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе".

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