"Москва не демонстрирует готовности к мирным переговорам": президент Чехии назвал неприемлемые для Украины и Европы условия

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа должна активнее участвовать в переговорах о завершении российской войны против Украины. Он также подчеркнул, что Москва пока не демонстрирует готовности к настоящему мирному урегулированию.

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Об этом он сказал в четверг, 22 октября, во время панельной дискуссии на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине, сообщает Укринформ. По словам Павела, США не обязательно лучше всего представляют европейские интересы, поэтому европейские государства должны самостоятельно определить желаемые результаты переговоров и границы возможных договоренностей.

Европа вне переговоров

Павел обратил внимание на то, что нынешний переговорный процесс проходит между США, Россией и Украиной, тогда как Европа не представлена в качестве отдельного участника. По его мнению, это существенный пробел, поскольку результаты переговоров будут напрямую влиять на безопасность европейских стран.

"Я лично считаю, что наши американские союзники не обязательно лучше всего представляют европейские интересы. Именно поэтому я твердо убежден, что Европа должна активнее участвовать в переговорах, иметь четкое представление о том, каким должен быть их результат, каковы пределы переговоров, а также предлагать альтернативы, которые позволят вести переговоры", – заявил президент Чехии.

В то же время он признал, что европейские государства до сих пор не выработали общего видения будущего устройства безопасности. Позиции отдельных стран и Европейского Союза не охватывают всю Европу, что затрудняет формирование единого подхода к переговорам.

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Условия Москвы

Павел подчеркнул, что дипломатические контакты с Россией необходимы, однако их нужно выстраивать на конкретных условиях и результатах. По его словам, без согласованной позиции европейские страны не смогут стать полноценными партнерами в переговорном процессе ни для Москвы, ни для Вашингтона.

Отдельно президент Чехии отметил, что Россия пока не выразила готовности к мирным переговорам, если не считать требований, которые фактически означали бы капитуляцию Украины и отставку ее президента.

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"Они пока не выразили никакой готовности к мирным переговорам, за одним исключением – капитуляцией Украины и уходом президента Зеленского с должности. Это невозможно для Украины. Это невозможно для нас по принципиальным соображениям", – сказал Павел.

Он также предложил рассматривать будущие переговоры шире, чем только прекращение боевых действий в Украине. По его словам, важно обсуждать и послевоенную архитектуру европейской безопасности, которая будет определять отношения и гарантии безопасности на континенте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как президент Чехии заявил, что Украина и Россия были достаточно близки к прекращению огня, однако соглашение Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива подорвало мирный процесс.

По его словам, решение американского лидера ослабило санкционное давление на Кремль и дало России возможность восстановить силы.