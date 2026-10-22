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"Москва не демонстрирует готовности к мирным переговорам": президент Чехии назвал неприемлемые для Украины и Европы условия

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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2,0 т.
"Москва не демонстрирует готовности к мирным переговорам": президент Чехии назвал неприемлемые для Украины и Европы условия
Президент Чехии Петр Павел. Источник: Укринформ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа должна активнее участвовать в переговорах о завершении российской войны против Украины. Он также подчеркнул, что Москва пока не демонстрирует готовности к настоящему мирному урегулированию.

Об этом он сказал в четверг, 22 октября, во время панельной дискуссии на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине, сообщает Укринформ. По словам Павела, США не обязательно лучше всего представляют европейские интересы, поэтому европейские государства должны самостоятельно определить желаемые результаты переговоров и границы возможных договоренностей.

Европа вне переговоров

Павел обратил внимание на то, что нынешний переговорный процесс проходит между США, Россией и Украиной, тогда как Европа не представлена в качестве отдельного участника. По его мнению, это существенный пробел, поскольку результаты переговоров будут напрямую влиять на безопасность европейских стран.

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"Я лично считаю, что наши американские союзники не обязательно лучше всего представляют европейские интересы. Именно поэтому я твердо убежден, что Европа должна активнее участвовать в переговорах, иметь четкое представление о том, каким должен быть их результат, каковы пределы переговоров, а также предлагать альтернативы, которые позволят вести переговоры", – заявил президент Чехии.

В то же время он признал, что европейские государства до сих пор не выработали общего видения будущего устройства безопасности. Позиции отдельных стран и Европейского Союза не охватывают всю Европу, что затрудняет формирование единого подхода к переговорам.

Условия Москвы

Павел подчеркнул, что дипломатические контакты с Россией необходимы, однако их нужно выстраивать на конкретных условиях и результатах. По его словам, без согласованной позиции европейские страны не смогут стать полноценными партнерами в переговорном процессе ни для Москвы, ни для Вашингтона.

Отдельно президент Чехии отметил, что Россия пока не выразила готовности к мирным переговорам, если не считать требований, которые фактически означали бы капитуляцию Украины и отставку ее президента.

"Они пока не выразили никакой готовности к мирным переговорам, за одним исключением – капитуляцией Украины и уходом президента Зеленского с должности. Это невозможно для Украины. Это невозможно для нас по принципиальным соображениям", – сказал Павел.

Он также предложил рассматривать будущие переговоры шире, чем только прекращение боевых действий в Украине. По его словам, важно обсуждать и послевоенную архитектуру европейской безопасности, которая будет определять отношения и гарантии безопасности на континенте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как президент Чехии заявил, что Украина и Россия были достаточно близки к прекращению огня, однако соглашение Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива подорвало мирный процесс.

По его словам, решение американского лидера ослабило санкционное давление на Кремль и дало России возможность восстановить силы.

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