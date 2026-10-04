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"Молодые и опытные": Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 492
"Молодые и опытные": Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото
"Молодые и опытные": Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил бойцов территориальной обороны с Днем ТрО и вспомнил тех, кто с первых часов полномасштабного вторжения встал на защиту страны. Он отметил, что среди военнослужащих были люди разного возраста и профессий, которых объединило решение остаться в Украине и защищать её.

Порошенко опубликовал поздравление в своих соцсетях. Он рассказал, как после начала полномасштабной войны гражданские украинцы присоединялись к рядам Вооруженных сил, а также вспомнил 206-й батальон ТрО Киева, который формировался в офисе на Лаврской.

Первые часы

"Еще за день до большой войны они были инженерами и водителями, ИТ-специалистами и предпринимателями. Строили планы, спешили на работу. А уже на следующее утро вступили в ряды Вооруженных Сил. Молодые и опытные, с разным прошлым – их всех объединило одно решение: "Я остаюсь"", – написал Порошенко.

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По его словам, часть людей сначала вывезла родных в безопасное место, а затем вернулась. Другие сразу пришли в армию.

''Молодые и опытные'': Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Источник: eurosolidarity.org

Защита страны

Порошенко также рассказал о 206-м батальоне ТрО Киева, который формировался в начале полномасштабной войны. Он отметил, что его бойцы ранее не служили, но после нескольких часов первичного инструктажа уже присоединились к обороне столицы.

"С тех пор прошло более четырёх лет, а территориальная оборона до сих пор остаётся одной из опор, на которых держится защита страны. Её бойцы сражаются на всей протяжённости фронта", — отметил пятый президент.

По его словам, часть подразделений прикомандирована к бригадам на самых горячих направлениях. Остальные вместе с Воздушными силами защищают украинское небо и сбивают российские дроны и ракеты.

''Молодые и опытные'': Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Источник: eurosolidarity.org

Память о погибших

Порошенко подчеркнул, что за годы войны многие бывшие гражданские лица стали военнослужащими. Часть из тех, кто впервые надел военную форму в 2022 году, погибла, защищая Украину.

Отдельно он упомянул херсонскую территориальную оборону, бойцы которой вступили в бой в Бузковой роще в начале полномасштабного вторжения.

"Вечная память павшим бойцам ТРО. Слава воинам территориальной обороны!", — написал Порошенко.

''Молодые и опытные'': Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Источник: eurosolidarity.org

''Молодые и опытные'': Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Источник: eurosolidarity.org

''Молодые и опытные'': Порошенко поздравил бойцов с Днём территориальной обороны Украины. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Источник: eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы. Политики обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы.

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