3 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Для Украины это гораздо больше, чем борьба республиканцев и демократов за контроль над парламентом. От их результатов будут зависеть возможности американской поддержки Украины, баланс сил в Вашингтоне, переговорная политика в отношении россии и, в конечном счете, будущая архитектура безопасности Европы.

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Показательно, что администрация Дональда Трампа уже готовится к сценарию потери республиканцами контроля над Конгрессом.

Как сообщает Reuters, в Белом доме разрабатывают механизмы продолжения президентской политики даже в условиях, когда демократы получат большинство в одной или обеих палатах Конгресса.

Речь идет об использовании исполнительных полномочий в вопросах миграции, торговли, федеральных расходов, грантовой политики и экономического регулирования.

Фактически Трамп готовится к политической реальности, в которой Конгресс может превратиться из инструмента реализации его повестки в институционального оппонента.

И сам Трамп уже обозначил свой ответ на такой сценарий: "Я стану мистером Вето".

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ПРОГНОЗЫ?

По опубликованным накануне голосования оценкам аналитических центров и прогнозных моделей:

* В Палате представителей демократам прогнозируют примерно 237–241 место из 435, что означало бы получение большинства.

* В Сенате прогнозные оценки колеблются в пределах 51–52 мест из 100 для демократов.

* По оценке Decision Desk HQ, вероятность получения демократами контроля над Палатой представителей оценивается примерно в 84%, над Сенатом – около 63%.

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В случае перехода обеих палат под контроль демократов Трамп столкнется с усиленным парламентским надзором, расследованиями, бюджетными ограничениями и более сложным продвижением законодательных инициатив.

В то же время президент США сохранит право вето и значительные полномочия в сфере внешней политики.

То есть смена контроля над Конгрессом не будет означать автоматической смены курса Белого дома. Но она может существенно изменить политические условия, в которых этот курс будет реализовываться.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ?

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Здесь важно избегать политических иллюзий.

Победа демократов не будет означать автоматического возвращения к прежней модели американской поддержки Киева. Точно так же сохранение республиканского большинства не будет означать отсутствия возможностей для сотрудничества.

Однако изменение баланса сил в Конгрессе может открыть дополнительные инструменты влияния на американскую политику в отношении Украины.

В частности, речь идет о:

* законодательном закреплении военной и финансовой помощи;

* усилении парламентского контроля за решениями администрации в отношении Украины;

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* поддержке санкционной политики против России;

* формировании долгосрочных обязательств США в сфере безопасности;

* активизации межпартийного взаимодействия в поддержку украинской государственности.

И здесь возникает вопрос, который для Украины значительно важнее самого результата американских выборов.

ЧТО ДЕЛАЕТ УКРАИНА, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРИОРИТЕТОМ США НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КТО КОНТРОЛИРУЕТ КОНГРЕСС И КТО НАХОДИТСЯ В БЕЛОМ ДОМЕ?

Украине необходимо перейти от ситуативных политических контактов к системной и институциональной работе с американским политическим истеблишментом.

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До 2020 года важную роль в поддержке Украины играли двухпартийные группы в Конгрессе, межпарламентские контакты, дипломатические представительства, украинская община и профильные американские институты.

Конгрессовый украинский кокус был создан еще в 1997 году, а Сенатский кокус по вопросам Украины – в 2015 году.

Итак, институциональный опыт для такого взаимодействия существует, и его стоит возобновить!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ УКРАИНЕ?

Возобновить постоянную двухпартийную работу с группами поддержки Украины в Палате представителей и Сенате, не ограничиваясь контактами с отдельными политиками.

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Сформировать широкую сеть проукраинских союзников среди конгрессменов и сенаторов обеих партий, способных последовательно представлять украинские интересы независимо от политической конъюнктуры.

Усилить взаимодействие с ключевыми комитетами по вооруженным силам, международным отношениям, ассигнованиям и разведке.

Привлечь украинскую общину и американскую экспертную среду – аналитические центры, университеты, оборонную индустрию – к формированию устойчивой проукраинской коалиции.

Вернуть Украину в центр американской стратегической повестки не только как государство, нуждающееся в помощи, но и как страну, от безопасности которой зависят стабильность Европы и стратегические интересы самих Соединенных Штатов.

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ВАШИНГТОН НЕ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ПОЛНОЦЕННОГО УКРАИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Особенно остро этот вопрос стоит в связи с назначением посла Украины в США. После увольнения Ольги Стефанишиной в начале августа эта чрезвычайно важная дипломатическая должность остается без нового назначенного руководителя.

Почти три месяца без полноценно назначенного посла в Вашингтоне – слишком долгая пауза для государства, которое находится в состоянии войны и критически зависит от решений американской администрации и Конгресса.

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Посол в США – один из ключевых каналов влияния Украины на американскую политику.

На эту должность нужен человек с высокой дипломатической квалификацией, опытом международных переговоров, глубоким пониманием американской политической системы, знанием языка и профессиональными контактами в Вашингтоне.

Человек, способный эффективно работать с Белым домом, Государственным департаментом, Пентагоном, Конгрессом, представителями обеих партий и американским экспертным сообществом.

НАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ В США НЕ ЗАВИСЕЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

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Америка должна видеть в Украине не временный вопрос повестки дня, а долгосрочного стратегического партнера.

3 ноября американцы будут выбирать Конгресс. Но Украине не стоит ждать результатов голосования, чтобы начать действовать.

Независимо от того, кто получит большинство в Вашингтоне, у Украины должна быть там сильная, организованная и действенная проукраинская коалиция.

Нужно иметь союзников, институты и способность отстаивать собственные интересы.

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