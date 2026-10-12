Городам не позволяют использовать собственные средства, заблокированные на счетах Казначейства, для защиты энергетики, – Гриб

Города не могут в полной мере использовать собственные средства, находящиеся на счетах Казначейства, для защиты энергетической инфраструктуры и ликвидации последствий российских атак. Об этом заявила народный депутат Украины, председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб, подчеркнув, что общинам необходим доступ к средствам для оперативного ремонта поврежденных объектов и обеспечения работы критически важных служб.

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Об этом Виктория Гриб заявила в программе "Суперпозиция". По её словам, особенно остро проблема проявляется в условиях ежедневных российских атак на энергетическую инфраструктуру, когда общинам необходимо иметь возможность быстро оплачивать работы и услуги для поддержания жизнедеятельности городов.

Муниципалитеты ищут средства для защиты энергетики

Гриб заявила, что города пытаются самостоятельно находить возможности для защиты энергетической инфраструктуры от российских ударов, однако сталкиваются с ограничениями в использовании средств, которые, по её словам, уже находятся на счетах Казначейства.

"Это какой-то абсурд! Города ищут возможности защитить энергетику от российских атак, но не могут воспользоваться даже собственными средствами, заблокированными на счетах Казначейства", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что средства общинам нужны не только для непосредственного ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры. Речь идет также об обеспечении работы водоканалов, больниц и других критически важных служб, которые должны продолжать работать несмотря на российские атаки.

"И все это требует денег. Не когда-нибудь, не через месяц, а сейчас!" — заявила Гриб.

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Финансирование телемарафона

Отдельно Гриб обратила внимание на сообщение о выделении правительством 100 млн грн на финансирование телемарафона.

По её мнению, в условиях регулярных атак на энергетическую инфраструктуру государство должно чётко определить приоритеты использования бюджетных средств.

"Давайте наконец определимся с приоритетами", — сказала депутат.

Она задала вопрос, что сейчас должно быть приоритетнее: финансирование телемарафона или возможность общин использовать средства для защиты жителей от последствий российских атак.

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Гриб призвала правительство объяснить задержки

Депутат также подчеркнула необходимость укрепления энергетической устойчивости общин, развития распределенной генерации и защиты критически важной инфраструктуры.

В то же время, по её словам, реализация этих задач затрудняется, если общины не могут оперативно распоряжаться средствами, находящимися на их счетах.

"Мы постоянно говорим о необходимости укрепления энергетической устойчивости, развития распределенной генерации, защиты критической инфраструктуры. Но как общинам все это реализовывать, если они не могут распоряжаться даже собственными средствами?" — отметила Гриб.

Она призвала правительство срочно объяснить причины задержек с проведением платежей и обеспечить финансирование, необходимое для нормальной работы общин.

"Считаю, что правительство должно срочно объяснить причины задержек и обеспечить проведение платежей, необходимых для жизнедеятельности общин", — подчеркнула народный депутат.