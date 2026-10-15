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"Минимальное требование": Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России и назвал условие, при котором они будут прекращены

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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"Минимальное требование": Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России и назвал условие, при котором они будут прекращены
Зеленский анонсировал возобновление ударов по НПЗ России. Источник: Wikipedia.

После трехдневного перерыва Украина снимает ограничения и возобновляет атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Пауза в ударах по российской энергетике была взята по просьбе Соединенных Штатов.

Однако, пока Киев соблюдал договоренности, Россия продолжала террор. Об этом в интервью изданию Financial Times сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Давление США и проблемы с разведданными

Глава государства подчеркнул, что Украина в одностороннем порядке сделала шаг к деэскалации. Впрочем, страна-агрессор РФ продолжала наносить массированные удары по украинской энергосистеме и убивать мирных граждан.

Зеленский раскрыл детали закулисных переговоров и сложностей, с которыми столкнулась Украина за эти три дня. По его словам, представители США угрожали украинским военным полным прекращением поставок разведданных, если атаки на российскую энергетику не прекратятся.

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Впоследствии американская сторона объяснила возникшие проблемы "техническим сбоем". В этот же период украинские силы столкнулись с ограничениями в работе терминалов Starlink, что ощутимо осложнило операции на фронте и удары по военным объектам РФ. Версию о случайной неисправности системы президент Украины отверг.

Не смотря на временный мораторий на удары по НПЗ со стороны Украины, Киев остался без стандартных американских предупреждений о пусках российских баллистических ракет.

Главное условие Киева

Отвечая на вопрос о том, готова ли Украина снова временно остановить удары по российским НПЗ, если Россия продолжит атаковать украинскую инфраструктуру, Зеленский озвучил четкую позицию.

Пойти на такой шаг Украина согласится только в обмен на поставку дополнительных американских ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Глава государства подчеркнул, что передача средств защиты для украинских городов и неба – это "минимальное требование" для любых подобных паузах в будущем.

Напомним, Зеленский отмечал, что украинские военные не наносили новых ударов по российской нефтепереработке, несмотря на то, что противник продолжал обстрелы энергетики и гражданских объектов.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала подход Дональда Трампа. Она подчеркнула, что капитуляция Украины не может быть "миром", а договоренность президента США о поставках российского дизельного топлива сопряжена со значительными рисками.

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