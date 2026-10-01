''Цель четкая'': в The Telegraph раскрыли, почему близкий к Путину олигарх заплатил за свадьбу сына Трампа

Оплата свадебной вечеринки Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон стоимостью от $170 тысяч, которую взял на себя российский олигарх Умар Кремлев, оказалась частью куда более масштабной стратегии. Журналистское расследование указывает на то, что за щедрым подарком стоит четкий расчет.

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Российский олигарх стремится вернуть своей организации контроль над олимпийским боксом и укрепить международное влияние. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Криминальное прошлое бизнесмена

В ответ на критику ведущего демократа в комитете по надзору Палаты представителей США Роберта Гарсии, пара Трампа-младшего заявила, что свадебный подарок – это "просто подарок без политических мотивов". Однако аналитика демонстрирует гораздо более глубокую связь и политические амбиции российского олигарха.

До марта 2010 года человека по имени Умар Кремлев не существовало. Свое восхождение 28-летний Умар Лутфуллоев начинал с судимостями за вымогательство (2004 год) и нанесение побоев (2007 год), а также с неудачной попыткой построить карьеру в боксе. Желая начать новую жизнь, он сменил фамилию на громкое "Кремлев" и сменил религию.

Первым шагом на пути в элиту стало вступление в байкерский клуб "Ночные волки", возглавляемый Александром Залдастановым, близким другом диктатора Владимира Путина. Именно в этой среде Кремлев оброс влиятельными связями, главным из которых стало знакомство с генералом ФСО Алексеем Рубежным. К 2016 году Рубежный возглавил Службу безопасности президента РФ, что opened Кремлеву прямой доступ к главе государства.

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"Теневой мэр" и контроль над игорным бизнесом

Быстрый карьерный взлет позволил Кремлеву в 2017 году возглавить Федерацию бокса России. Параллельно он начал аккумулировать огромные финансовые ресурсы в РФ, за что в родном Серпухове получил прозвище "теневой мэр".

Кремлев приобрел доли в крупнейших букмекерских конторах с суммарной выручкой около 625 млрд рублей, а указ Путина 2021 года фактически дал его структуре монополию на перевод платежей от ставок.

Под контроль Кремлева перешли городские объекты Серпухова, а в 2024 году после экспроприации государства ему передали крупнейшего автодилера России – компанию "Рольф", оцененную в 35 млрд рублей.

Главные истории дня

В 2024 году Путин наградил Кремлева орденом Дружбы, а сам бизнесмен открыто признает, что его успехи стали возможны благодаря российскому диктатору.

Битва за олимпийский бокс и альянс с Трампом-младшим

Главным амбициозным проектом Кремлева с 2020 года остается Международная боксерская ассоциация (IBA). Возглавив ее, он погасил долги организации с помощью "Газпрома", разрешил российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами и заблокировал Украинскую федерацию бокса. В ответ Международный олимпийский комитет из-за коррупционных и этических скандалов лишил IBA статуса признанного органа.

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Кремлев решил использовать политическое влияние на Западе, сойдясь с Дональдом Трампом-младшим. Их знакомство состоялось через турецкого бизнесмена Каана Каракаю. На мероприятиях IBA в Стамбуле Трамп-младший публично хвалил Кремлева за "возвращение чистоты бокса" в контексте жесткой позиции IBA против участия биологических мужчин в женских категориях, скандала, вспыхнувшего вокруг Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже.

По данным The Telegraph, финансирование праздников, общие интересы к охоте и популистская риторика вокруг спорта стали для Кремлева мостом к американскому политическому олимпу, с помощью которого он рассчитывает вернуть IBA контроль над олимпийскими турнирами.

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Напомним, Умар Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которая ранее получала финансирование от российского "Газпрома". В апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин наградил бизнесмена орденом Дружбы, а незадолго до свадьбы Трампа-младшего Кремлев находился в Китае вместе с делегацией, сопровождавшей российского лидера.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не планирует расследовать информацию о финансировании Кремлевым части празднования свадьбы Дональда Трампа-младшего. По его словам, президент США и другие члены его семьи не знакомы с Кремлевым, а сам Бланш не располагает информацией об этом российском бизнесмене.

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