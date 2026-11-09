Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС без гарантий всех стран финансировать Украину – FT

Германия может заблокировать бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы, если все страны ЕС не согласятся предоставлять Украине финансовую помощь. Об этом предупредил федеральный канцлер Фридрих Мерц.

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В письме президенту Евросовета Антониу Коште он заявил, что речь идет об экономических обязательствах, которые будут охватывать 2027 год и последующие годы. С текстом, написанным главой немецкого правительства, ознакомилось издание Financial Times.

Письмо было отправлено накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Дублине (Ирландия), назначенной на 12 и 13 ноября.

Политик подчеркнул, что двусторонняя помощь Украине "распределяется неравномерно и предоставляется преимущественно лишь несколькими членами ЕС".

"Коллективное обязательство всех нас без исключения справедливо присоединиться к покрытию дефицита финансирования Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия", – отметил Мерц.

Напомним, что против финансовых взносов для Киева выступили четыре европейских государства: Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия. Они являются чистыми получателями бюджета ЕС, а Германия – крупнейшим чистым донором. Ситуацию осложняют предстоящие выборы в нескольких странах блока (в частности, в Италии и Польше), после которых путь к консенсусу может стать еще труднее.

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Мерц подчеркнул, что европейцы "должны найти решение, которое поддержат все страны-члены и которое обеспечит Украине надежную многолетнюю перспективу финансирования с 2028 года", в частности для выплаты процентов по непогашенному долгу.

Как писал OBOZ.UA:

– В конце октября Великобритания пообещала Киеву дополнительную финансовую поддержку на 10 млрд фунтов стерлингов. Из этой суммы 7 млрд предусмотрено на экономическую поддержку в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд – на экспортную поддержку, преимущественно для поставок необходимого оружия.

Главные истории дня

– Уже в 2027 году Украина рискует столкнуться с критическим сокращением финансирования от международных партнеров за пределами Европейского Союза. По прогнозам Европейской комиссии, объем этой поддержки может упасть почти в пять раз (с 19 млрд евро в 2026-м до всего 4 млрд в 2027-м).