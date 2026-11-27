Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил не утверждать бюджет ЕС на 2028-2034 годы, если все государства-члены ЕС не примут участие в поддержке Украины. Речь идет об инициативе обеспечить Украине 70 миллиардов евро для сбалансирования бюджета, из которых 45 миллиардов будет предоставлено ЕС.

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Об этом сообщило издание Le Monde. Он подчеркнул, что поддержка Украины – это вопрос европейской безопасности.

Что известно

Отмечается, что Германия взяла на себя инициативу по обеспечению Украины 70 миллиардами евро, необходимыми для сбалансирования бюджета страны на 2027 год. Для этого, считают в Германии, каждое государство-член Европейского союза должно взять на себя свою долю помощи.

Таким образом, большая часть суммы – около 45 миллиардов евро из 70 миллиардов евро, необходимых стране, – будет предоставлена ЕС.

Мерц хочет, чтобы участие в предоставлении этого финансирования стало условием доступа стран к бюджету ЕС на 2028–2034 годы.

Свою позицию канцлер Германии изложил в официальном письме главе Европейского совета Антониу Коште, отправленном 9 ноября. Также в нем Мерц пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета ЕС, если государства не присоединятся к поддержке Украины.

"Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, а значит, и бремя этой поддержки должно быть распределено между всеми нами", – заявил Мерц.

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Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ союзников поддержать вступление Украины в НАТО в 2008 году был ошибкой. Об этом он сказал 23 ноября во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте в Берлине. По словам Мерца, если бы Украина тогда получила возможность стать членом НАТО, полномасштабной войны, вероятно, удалось бы избежать.

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