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Мерц после встречи с Лавровым оценил, готова ли Россия к миру

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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icon 2,8 т.
Мерц после встречи с Лавровым оценил, готова ли Россия к миру
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оценил результаты встречи главы российского и немецкого МИД. По словам главы правительства, комментарии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после переговоров с его немецким коллегой показывают, что Москва не заинтересована в "серьезном диалоге".

Мерц заявил, что Россия стремится не к переговорам, а к дополнительной эскалации. Об этом Мерц заявил на пресс-конференции в Берлине, сообщает Politico.

Неожиданный контакт в ООН и реакция Москвы

Первая с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году встреча министров иностранных дел двух стран состоялась на полях ООН. В ней приняли участие глава МИД Германии Йоханн Вадепюль и Сергей Лавров.

Однако после завершения переговоров российский министр выступал с пренебрежительными оценками, заявив, что позиции Вадепюля не содержали "ничего нового".

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"Вадепюль разложил свои заметки и зачитал текст, который полностью повторяет то, что Германия ежедневно публично и официально доносит через своих лидеров. Я откровенно сказал ему... они могли бы просто поговорить по телефону и предложить нам прочитать их официальные заявления", – прокомментировал встречу Лавров.

Ответ Мерца

Реагируя на выпады российского дипломата, Мерц подчеркнул, что подобная риторика Кремля лишь подтверждает отсутствие реального желания прекратить войну.

"Последующая оценка Россией этой встречи показала, что Россия, по всей видимости, совершенно не заинтересована в серьезных переговорах в настоящее время", – заявил немецкий канцлер.

Он также добавил, что в нынешних обстоятельствах Германия сделает все возможное для продолжения поддержки Украины – не только военной, но и политической, финансовой и экономической.

Фридрих Мерц в свою очередь подтвердил неизменность ключевых требований Германии к Кремлю: полное прекращение российского вторжения; обязательное участие европейских стран в обсуждении условий прекращения войны; предоставление Украине четкого пути к членству в Европейском союзе.

Напомним, власти страны-агрессора России продолжают использовать агрессивную риторику в адрес Украины и мечтают превратить соседнюю страну в "буферную зону". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выдал, что это необходимо сделать для того, чтобы в Украине не было "русофобского, агрессивного неонацистского режима".

Как сообщал OBOZ.UA, Кремле вновь рассказали о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

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