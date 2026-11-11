Мерц может созвониться с Путиным после переговоров в Абу-Даби: о чем будут говорить

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Александр Стубб"Очень хорошо подготовленный": Стубб раскрыл, какой "сигнал" дал Путин во время разговора об УкраинеБлизнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"Близнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в водеПропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в водеУкраинской чемпионке мира по боксу предложили сменить гражданство. Какая страна и что ответила спортсменкаУкраинской чемпионке мира по боксу предложили сменить гражданство. Какая страна и что ответила спортсменкаМонтаж солнечных панелей. ИллюстрацияСолнечные панели для дома стоят уже как автомобиль: за сколько лет окупятся и помогут ли при блэкаутахВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима КутергиВилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима КутергиУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиЛучший футболист сборной Украины отказался выступать в Украине и уехал за границуЛучший футболист сборной Украины отказался выступать в Украине и уехал за границуИллюстрация – продажа автомобиляВ Украине переписали правила продажи авто: кто заплатит 23% налога
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Мерц может созвониться с Путиным после переговоров в Абу-Даби: о чем будут говорить

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
306
Мерц может созвониться с Путиным после переговоров в Абу-Даби: о чем будут говорить
Фридрих Мерц. Источник: страница Мерца в Facebook

В правительстве Германии заявили, что контакт между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и российским диктатором Владимиром Путиным "стал более вероятным". Возможности "диалога" между Мерцем и Путиным якобы возросли после завершения переговоров в Абу-Даби. В частности, канцлер ФРГ может позвонить главарю Кремля. Более вероятной считается встреча на саммите G20 в декабре.

Так или иначе, о возможности такого общения заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. В свою очередь, издание Die Zeit, ссылаясь на "источники в Берлине", отмечает, что в Абу-Даби была достигнута "договоренность об основных принципах урегулирования" войны в Украине.

Что говорят у Мерца

Штефан Корнелиус также ссылается на переговоры, где стороны достигли "понимания относительно основных принципов будущих договоренностей". Теперь "это понимание будет доведено и до российского лидера, и на этой основе могут развиваться переговоры", сказал представитель немецкого правительства.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
26,1 т.
"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби
26,1 т.
"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби
Виталий ПортниковВиталий Портников
12,3 т.
Зачем Украине встречаться с мошенниками
12,3 т.
Зачем Украине встречаться с мошенниками
Иван ЧерленскийИван Черленский
7,7 т.
Украина исчезла из повестки возможного саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина: СМИ раскрыли подробности
7,7 т.
Украина исчезла из повестки возможного саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина: СМИ раскрыли подробности

По словам Корнелиуса, европейские государства вместе с США и Украиной "договорились о четырех принципах" дальнейших переговоров о прекращении войны.

Первостепенным является принцип, согласно которому переговоры "должны быть сосредоточены на мире в Украине", и "лишь затем на европейской и трансатлантической безопасности". Также отмечается, что любое соглашение "может быть достигнуто только на основе консенсуса между всеми союзниками по НАТО".

Однако эти принципы не были согласованы с Россией, констатирует Die Zeit.

Сам Мерц заявил, что не откажется от встречи, если Путин приедет в Майами на саммит G20.

Отдельно издание уточняет, что в Кремле также заявили об открытости к контактам с европейскими лидерами и что лично "Путин готов к общению с Мерцем".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби начались 10 ноября. Причем первый день встречи длился около 4,5 часа, после чего стороны договорились продолжить работу на следующее утро.

Перед трехсторонней встречей состоялись консультации с участием представителей Украины, европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. К ним также присоединились специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Среди главных тем обсуждения были прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и шаги по завершению войны. В частности, Уиткофф подчеркнул, что любые договоренности между Киевом и Москвой должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предусматривать гарантии безопасности для нее.

Однако помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Абу-Даби, утверждает, что по итогам переговоров стороны обменялись позициями, однако взаимопонимания удалось достичь не по всем вопросам.

Похожие темы
Переговоры США и РоссииПереговоры России и УкраиныПереговоры Украины и СШАУкраинаРоссияГерманияСШАЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Фридрих МерцФридрих МерцВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!