Мерц может созвониться с Путиным после переговоров в Абу-Даби: о чем будут говорить

В правительстве Германии заявили, что контакт между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и российским диктатором Владимиром Путиным "стал более вероятным". Возможности "диалога" между Мерцем и Путиным якобы возросли после завершения переговоров в Абу-Даби. В частности, канцлер ФРГ может позвонить главарю Кремля. Более вероятной считается встреча на саммите G20 в декабре.

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Так или иначе, о возможности такого общения заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. В свою очередь, издание Die Zeit, ссылаясь на "источники в Берлине", отмечает, что в Абу-Даби была достигнута "договоренность об основных принципах урегулирования" войны в Украине.

Что говорят у Мерца

Штефан Корнелиус также ссылается на переговоры, где стороны достигли "понимания относительно основных принципов будущих договоренностей". Теперь "это понимание будет доведено и до российского лидера, и на этой основе могут развиваться переговоры", сказал представитель немецкого правительства.

По словам Корнелиуса, европейские государства вместе с США и Украиной "договорились о четырех принципах" дальнейших переговоров о прекращении войны.

Первостепенным является принцип, согласно которому переговоры "должны быть сосредоточены на мире в Украине", и "лишь затем на европейской и трансатлантической безопасности". Также отмечается, что любое соглашение "может быть достигнуто только на основе консенсуса между всеми союзниками по НАТО".

Однако эти принципы не были согласованы с Россией, констатирует Die Zeit.

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Сам Мерц заявил, что не откажется от встречи, если Путин приедет в Майами на саммит G20.

Отдельно издание уточняет, что в Кремле также заявили об открытости к контактам с европейскими лидерами и что лично "Путин готов к общению с Мерцем".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби начались 10 ноября. Причем первый день встречи длился около 4,5 часа, после чего стороны договорились продолжить работу на следующее утро.

Перед трехсторонней встречей состоялись консультации с участием представителей Украины, европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. К ним также присоединились специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Главные истории дня

Среди главных тем обсуждения были прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и шаги по завершению войны. В частности, Уиткофф подчеркнул, что любые договоренности между Киевом и Москвой должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предусматривать гарантии безопасности для нее.

Однако помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Абу-Даби, утверждает, что по итогам переговоров стороны обменялись позициями, однако взаимопонимания удалось достичь не по всем вопросам.