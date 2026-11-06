"Мне нравится": Рубио ответил, действительно ли собирается уйти в отставку

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстрация – работник на заводеСтрана ЕС впала в зависимость от украинцев: они работают в 70% компанийВ схеме мог быть даже 14-летний подросток: Ступак оценил провокацию в Петропавловской БорщаговкеВ схеме мог быть даже 14-летний подросток: Ступак оценил провокацию в Петропавловской БорщаговкеСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаИллюстрационное фото. ГороскопИдеальный день для денежных дел: Рыбы, смело идите вперед, а Львов ждет тяжелый период – гороскоп на 6 октября для всехВ Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видеоВ Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с Украиной"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с УкраинойИллюстрация - 25 копеекЗа 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монетаВстав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. ФотоВстав на защиту Украины еще в 2014 году: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Великий. ФотоБез родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Камышевахе. ФотоБез родителей осталась дочь: в сети рассказали о супругах, которых РФ убила ударом по Камышевахе. ФотоФотография Президента США Дональда ТрампаТрамп сравнил войну в Украине с Ираном и анонсировал громкое решение. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Мне нравится": Рубио ответил, действительно ли собирается уйти в отставку

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
636
"Мне нравится": Рубио ответил, действительно ли собирается уйти в отставку
Марко Рубио опроверг намерение покинуть администрацию Трампа. Иллюстративное фото. Источник: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о том, что якобы планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа. Он заявил, что намерен работать с нынешним главой Белого дома до окончания его президентского срока, а также отказался обсуждать возможное участие в выборах президента США в 2028 году.

Об этом Рубио сказал в комментарии американскому изданию The New York Times. Он подчеркнул, что не понимает, откуда взялись слухи о его возможной отставке.

Что сказал Рубио о возможной отставке

"Работать на президента Трампа до конца его срока всегда было моим планом. Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи", – заявил госсекретарь.

Он также подчеркнул, что доволен своей работой в администрации и не понимает, почему возникают предположения о возможном уходе Трампа с должности.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь. К тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уйти с работы. Я спрашиваю: "С какой именно?"" – добавил Рубио.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
5,5 т.
Украина теряет исторический шанс: в ЦПК назвали список законов, блокировка которых комитетом ВР может помешать вступлению в ЕС
5,5 т.
Украина теряет исторический шанс: в ЦПК назвали список законов, блокировка которых комитетом ВР может помешать вступлению в ЕС
Надежда ДанищукНадежда Данищук
3,6 т.
"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной
3,6 т.
"Все будут в восторге": Трамп заявил, что впереди "большая сделка", связанная с Украиной
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
2,9 т.
Контракт Украины с США по Starshield заканчивается в следующем году: что известно о новых переговорах
2,9 т.
Контракт Украины с США по Starshield заканчивается в следующем году: что известно о новых переговорах

В то же время журналисты спросили Рубио, рассматривает ли он возможность участия в следующих президентских выборах в США. Однако госсекретарь не стал отвечать на этот вопрос и дал понять, что больше не хочет обсуждать эту тему.

"Я больше не буду говорить о 2028 году. Я просто не буду этого делать", – заявил он.

Что предшествовало 

Ранее издание The Independent со ссылкой на источники в Республиканской партии США и правительстве Великобритании сообщило, что Марко Рубио может оставить должности госсекретаря и советника Белого дома по национальной безопасности, чтобы подготовиться к президентским выборам 2028 года.

Обсуждения возможной отставки госсекретаря активизировались после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Потенциальным соперником Рубио на внутрипартийных выборах называли вице-президента США Джей Ди Вэнса. Источники издания отмечали, что Рубио было бы выгодно дистанцироваться от правительства и непопулярных решений, в частности по поводу войны с Ираном.

В то же время в Белом доме и Государственном департаменте США категорически опровергли сообщения о возможной отставке чиновника. Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл обвинил издание в распространении безосновательных теорий заговора, а представитель Госдепартамента Дилан Джонсон назвал публикацию фейковой новостью, основанной на вымышленных анонимных источниках.

Сам Рубио еще в сентябре заявлял, что не планирует баллотироваться в президенты США и полностью сосредоточен на работе в администрации Трампа.

Как писал OBOZ.UA, появилась информация, что посол США в Индии Серджио Гор может заменить Марко Рубио на посту государственного секретаря США. Среди других возможных вариантов для него называли должность руководителя аппарата Белого дома.

Похожие темы
Выборы в СШАСШАБелый домМарко РубиоМарко РубиоДжей Ди ВэнсДжей Ди Вэнс
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!