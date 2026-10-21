Бывший президент США Билл Клинтон раскритиковал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа за политику в отношении России. Он заявил, что американский лидер отказался от поддержки Украины и вновь начал сближаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает Clash Report. Клинтон также подчеркнул, что его возмущает отношение Вашингтона к партнерам.

Клинтон упрекнул Трампа в сближении с Путиным

Во время выступления Клинтон заявил, что его возмущает отношение США к союзникам, с которыми, по его словам, обращаются пренебрежительно.

"И вот, буквально на прошлой неделе, Трамп наконец сделал то, чем угрожал еще во время своей первой предвыборной кампании: "кинул" Украину и снова начал заигрывать с Путиным", – заявил бывший лидер Соединенных Штатов.

Напомним, все началось с того, что Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал это соглашение "слабым решением".

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Позже Трамп заявил, что Зеленский должен сам стремиться к договоренностям о завершении войны. Американский президент объяснил свою позицию значительными расходами США и европейских стран на поддержку Украины и предупредил, что без соглашения ситуация может ухудшиться.

Ранее OBOZ.UA также писал, что, по словам Трампа, полномасштабная война России против Украины могла бы завершиться за один день, если бы российский генерал не допустил ошибки во время наступления на Киев. Глава Белого дома считает, что российская танковая колонна свернула с бетонной дороги на сельскохозяйственные угодья и застряла в грязи.

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