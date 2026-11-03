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Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме: дата и подробности

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,1 т.
Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме: дата и подробности
Первая леди США Мелания Трамп. Источник: facebook.com/MelaniaTrump

Первая леди США Мелания Трамп соберет в Белом доме представителей России и Украины. В четверг, 5 ноября в 11:00 утра она выступит с речью о прекращении огня в Олешках Херсонской области.

Об этом сообщили на официальном веб-сайте Белого дома.

Что известно

В Белом доме подчеркнули, что это событие является чрезвычайно важным моментом в истории Америки.

"Первая леди Мелания Трамп выступит с речью о прекращении огня в Олешках в 11:00 утра по восточному времени в четверг, 5 ноября 2026 года, в Белом доме", – говорится в материале.

Там также подчеркнули, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала взаимодействие между Украиной и Россией и успешно обеспечила прекращение огня в Олешках и окружающей Херсонской области. Это достижение знаменует собой беспрецедентную дипломатическую инициативу первой леди США.

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Что предшествовало

В Херсонской области при содействии первой леди США Мелании Трамп прошла гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения из Олешек.

Для проведения эвакуации людей был объявлен локальный режим прекращения огня, который начался в 3:00 27 октябряи продолжался до 22:59 1 ноября 2026 года (всего 54 часа тишины).

Напомним, в захваченных в первые дни полномасштабного вторжения Олешках российские захватчики создали гуманитарную катастрофу: туда не доставляли продукты и медикаменты, а дороги к населенному пункту были плотно заминированы, что делало невозможным самостоятельный выезд людей из города.

Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По ее словам, во время перемирия в регион доставили жизненно необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек. Первая леди США назвала миссию успешной.

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