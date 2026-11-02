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Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спасли

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
735
Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спасли
Первая леди США назвала миссию успешной. Источник: facebook.com/MelaniaTrump

Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По ее словам, во время перемирия в регион доставили жизненно необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек.

Первая леди США назвала миссию успешной. Об этом супруга президента США Дональда Трампа написала в соцсети Х в понедельник, 2 ноября.

Сколько людей эвакуировали из Олешек во время гуманитарной миссии

По словам Мелании Трамп, в рамках гуманитарной миссии в регион доставили жизненно необходимую помощь, а также обеспечили эвакуацию почти 800 человек.

Первая леди США назвала миссию успешной и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество в рамках Олешковского перемирия.

"Миссия завершилась успешно: в регион была доставлена жизненно необходимая помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек. От имени Америки я выражаю благодарность России и Украине за их ведущую роль и сотрудничество в рамках Олешковского перемирия. Надеюсь, что Олешки станут основой для длительного мира между обеими странами", – написала Мелания Трамп.

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Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спасли

Пост. Источник: Скриншот

Что предшествовало 

На Херсонщине при содействии первой леди США Мелании Трамп состоялась гуманитарная операция по эвакуации из Олешек гражданского населения.

Для проведения эвакуации людей был объявлен локальный режим прекращения огня, который начался в 3:00 27 октябряи длился до 22:59 1 ноября 2026 года (всего 54 часа тишины).

Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.

Напомним, в захваченных в первые дни полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу: туда не завозили продукты и медикаменты, а дороги к населенному пункту были густо заминированы, что не позволяло людям самостоятельно покинуть город.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 ноября, эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось ехать через территорию РФ и Беларуси. Подробности спасательной операции раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

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