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Медведев испугался "адских санкций" против России после победы демократов в США

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
6,5 т.
Медведев испугался "адских санкций" против России после победы демократов в США
Медведев увидел угрозу новых санкций после выборов в США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Россию готовиться к "адским санкциям" со стороны США. По его мнению, поводом для их введения может стать поражение республиканцев на выборах в Конгресс.

Медведев предполагает, что после этого демократы усилят давление на президента Дональда Трампа и даже могут пригрозить ему импичментом. В таком случае, считает российский политик, глава Белого дома может использовать закон о санкциях как своеобразный разменный аргумент в борьбе за сохранение должности.

Медведев увидел угрозу новых санкций после выборов в США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России стоит готовиться к жестким ограничениям со стороны Соединенных Штатов после возможного поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

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По его прогнозу, победа демократов позволит им усилить давление на президента Дональда Трампа. Более того, они якобы могут угрожать ему импичментом.

На этом фоне Трамп, как считает Медведев, может прибегнуть к принятому в сентябре закону покойного сенатора Линдси Грэма.

"Введение "адских санкций" может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента", – пояснил российский политик.

Какие ограничения предусматривает закон

Закон предусматривает 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран, которые больше всего помогают Москве обходить санкции.

Кроме того, документ предусматривает:

  • 500-процентные пошлины на российский экспорт в США;
  • ограничения против банков;
  • ограничения для крупных энергетических компаний;
  • меры против российского теневого флота.

Почему санкции до сих пор не ввели

Меры должны были начать действовать не позднее 18 октября. Однако Трамп отложил их введение, объяснив это тем, что такое решение "отвечает национальным интересам США".

Теперь Медведев связывает возможное ужесточение санкций с результатами выборов в Конгресс и внутриполитической борьбой в США. Получается, в Кремле уже просчитывают не только последствия американских выборов, но и то, как Трамп может торговаться за собственное политическое будущее.

Чем завершились промежуточные выборы в США 3 ноября

Напомним, в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. И по прогнозам, и по данным подсчетов, Демократическая партия получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, после того как республиканцы потерпели катастрофическое поражение на промежуточных выборах в США, Дональд Трамп уже задумался о том, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своем посту. Причем об этом он даже спрашивал своих советников – как лично, так и по телефону.

Также Дональд Трамп признал, что война в Иране повлияла на результаты выборов и стала одной из причин поражения республиканцев. По его словам, из-за конфликта временно выросли цены на бензин. Однако он подчеркнул, что все равно принял бы решение начать операцию против Ирана, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия.

А еще OBOZ.UA писал, что, несмотря на сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах в США, Дональд Трамп снова заговорил о новом бальном зале в Белом доме. Он размечтался о том, как будет принимать в нем мировых лидеров, в частности глав Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина.

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