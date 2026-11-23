Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил возможным превентивным ядерным ударом в случае передачи Украине ядерного оружия западными странами. По его словам, Москва может прибегнуть к такому шагу, чтобы якобы нейтрализовать потенциальную угрозу.

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Об этом Медведев написал в статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности", опубликованной в "Московском журнале международного права". Речь идет как о открытых, так и о тайных поставках ядерного вооружения Украине.

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие

В своей статье Медведев отметил, что действующая редакция российских "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" прямо не предусматривает возможности превентивного применения ядерного оружия. Однако, по его мнению, при определенных обстоятельствах Москва может прибегнуть к упреждающим действиям.

В то же время российский чиновник предположил, что передача Украине ядерного оружия западными государствами может стать основанием для соответствующего решения Москвы. По его утверждению, это касается как открытых, так и тайных поставок.

"Поставки (открытые или тайные) Западом ядерного оружия киевскому режиму могут заставить Россию принять упреждающее решение для нейтрализации этой опасности", – написал Медведев.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ признал, что ход войны против Украины до сих пор не создавал обстоятельств, которые, по его мнению, требовали бы применения ядерного оружия.

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"Очевидно, что до сих пор развитие событий во время украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие", – отметил он.

Предыдущие угрозы и заявления Медведева

Напомним, Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву и ключевым объектам НАТО. Он заявил, что военный потенциал России якобы позволяет нанести такие удары, после которых от целей останется лишь "серая ядерная пыль". В то же время российский чиновник обвинил Запад в якобы приближении мира к ядерной катастрофе.

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Кроме того, Медведев опроверг подготовку к новой волне мобилизации в России, назвав соответствующие сообщения провокацией Украины. По его словам, потребности российской армии якобы полностью обеспечивают контрактники и добровольцы.

Как писал OBOZ.UA, Дмитрий Медведев пригрозил брать в заложники граждан западных стран для пополнения так называемого "обменного фонда". Он заявил, что россиянам в Европе якобы грозят аресты независимо от наличия виз или других гарантий.