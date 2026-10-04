Медведев выдвинул Украине три ультиматума для прекращения войны

В России озвучили новые условия для прекращения войны против Украины. На этот раз в стране-агрессоре, помимо привычных требований вроде "безядерного и внеблокового статуса" и "денацификации", потребовали отказа от "запрета всего русского" и признания Киевом российскими Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.

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Озвучить новые требования Кремль поручил заместителю секретаря Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Тот выполнил поручение в интервью иранскому государственному телерадио.

Медведев назвал "три условия" для "прочного мира"

Пока отдельные политики в Украине активизировались с требованиями "мира" и "договоренностей с Россией" – Кремль устами Медведева ответил им о своей готовности "договариваться" и завершить войну.

По словам Медведева, Москва рассмотрит возможность "долгосрочного мира", если Украина выполнит ультиматумы Кремля, которые там называют "условиями для устойчивого урегулирования".

Таких условий, по словам Медведева, якобы три. Правда, в рамках каждого из них скрывается целый букет российских прихотей.

"Нейтральный статус" Украины

Москва требует от Киева отказа от попыток вступления в межгосударственные оборонные союзы и, по-видимому, от намерения вступить в ЕС. А в придачу хочет гарантий, что грубое нарушение ею своих обязательств по Будапештскому меморандуму не приведет к пересмотру решения Украины отказаться от ядерного оружия.

"Перечислю их еще раз для иранского зрителя. Это, прежде всего, нейтральный, безъядерный, независимый статус государства Украина", – заявил Медведев.

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Отказ от "националистического курса" и возвращение под влияние РФ

"Второе условие" Кремля сводится к фактическому отказу Украины от национального самосознания и возвращению в сферу влияния РФ. Москва требует использования русского языка в Украине и распространения в стране, которую уничтожает уже много лет подряд, "всего русского"

"Во-вторых, отказ от националистического курса нынешнего режима в Украине и осуждение практики запрета русского языка, запрета вообще на все русское, российское – как одно из условий такого урегулирования", – заявил Медведев.

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Признание оккупированных территорий и сдача России Запорожья и Херсона

Требование отдать агрессору регионы, которые он так и не смог захватить полностью, в их административных границах Медведев в соответствии с правилами современного российского "новояза" назвал "восстановлением российского суверенитета".

В противном случае Кремль продолжит обещать захватить их силой.

"В-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что закреплено в конституции России. А именно территорий на Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета. Если этого не произойдет, мы сделаем это военным путем", – заявил Медведев.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Путин хочет устроить для Украины "коммунальный апокалипсис".

Для этого он, по словам президента Украины Владимира Зеленского, приказал своим войскам "отказаться от правил ведения войны": – так, будто они когда-либо их соблюдали.