В четвер, 19 ноября, во время трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости полного запрета и уничтожения ядерного оружия. Чиновник считает его угрозой для всего человечества.

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Об этом он сказал во время трехсторонней встречи с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Информацию сообщило государственное китайское агентство Xinhua.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время визита российского диктатора Владимира Путина в китайский Шэньчжэнь журналисты сняли на видео офицера, который сопровождал его с "ядерным чемоданчиком". Публичная демонстрация этого устройства во время зарубежной поездки кремлевского главаря состоялась впервые с октября 2023 года.