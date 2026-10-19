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"Должны прекратиться": генсек ООН "глубоко обеспокоен" ударами Украины по РФ и "решительно осудил" усиление атак на украинские города

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
933
"Должны прекратиться": генсек ООН "глубоко обеспокоен" ударами Украины по РФ и "решительно осудил" усиление атак на украинские города
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с новыми заявлениями по поводу войны РФ против Украины. В частности, он выразил обеспокоенность "ростом числа гражданских жертв" в результате ударов Сил обороны по России.

В то же время генсек "решительно осудил" усиление российских атак на украинские города. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Гутерреша Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ".

"Генеральный секретарь решительно осуждает эскалацию ежедневных атак со стороны вооруженных сил Российской Федерации на Киев, Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города", – отметил он.

Эти атаки "приводят к рекордному числу жертв среди гражданского населения" и наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре, в частности критически важным объектам энергетики, что имеет особое значение в преддверии зимы, сказал Дюжаррик.

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По его словам, генсек ООН также "глубоко обеспокоен" ростом числа жертв среди гражданского населения в результате усиления атак украинских Вооруженных сил на территории Российской Федерации. В частности, он упомянул недавние удары в районе Санкт-Петербурга.

"Все атаки, направленные против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, должны прекратиться, где бы они ни происходили. Нарушения международного гуманитарного права должны быть немедленно прекращены", – указал пресс-секретарь.

Дюжаррик добавил, что ООН вместе с гуманитарными партнерами продолжает оказывать помощь в эвакуации населения из прифронтовых районов Украины и поддерживать людей, покидающих эти территории из-за боевых действий.

Он отметил, что гуманитарная деятельность продолжается, несмотря на рост рисков для безопасности и атаки на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру.

Пресс-секретарь также обратил внимание на воскресный обстрел, вследствие которого было повреждено здание Украинского Красного Креста в Херсоне, и заявил, что ООН обеспокоена этим инцидентом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми. Погибли двое детей и четверо взрослых.

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