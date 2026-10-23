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"Имею право": Трамп снова заговорил о своем третьем президентском сроке

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,8 т.
"Имею право": Трамп снова заговорил о своем третьем президентском сроке
Дональд Трамп

В четвер, 22 октября, во время выступления перед жителями Айовы Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе снова баллотироваться на пост президента США. При этом он признал, что Конституция, вероятно, запрещает ему это делать.

Об этом сообщает CNN. Издание цитирует заявления американского лидера.

Обосновывая свою позицию, Трамп сослался на якобы имевшие место фальсификации на президентских выборах 2020 года, о которых он неоднократно упоминал, но не подтвердил никакими доказательствами.

"Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы", – заявил американский президент.

Трамп неоднократно намекал на возможность баллотироваться на третий президентский срок, хотя временами категорически исключал такой сценарий.

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Во время выступления в Су-Фолсе он сначала признал, что закон не позволяет ему снова претендовать на пост президента.

"Думаю, закон предусматривает – я не уверен на 100%, – но, по-моему, закон запрещает мне снова баллотироваться. Я изучил эту формулировку", – заявил Трамп.

Речь шла о 22-й поправке к Конституции США, которая ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками. Однако уже через несколько минут Трамп снова заявил, что имеет "право" баллотироваться в четвертый раз, объяснив это тем, что его победу на выборах 2020 года якобы украли.

"Они сфальсифицировали выборы. Они сфальсифицировали те выборы. Мы показали такие хорошие результаты", – сказал глава Белого дома.

Ранее OBOZ.UA писал, что за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США рейтинг одобрения работы Дональда Трампа опустился до 31% – самого низкого показателя за оба его президентских срока. В то же время, по данным опроса Reuters/Ipsos, среди зарегистрированных избирателей 47% поддерживали демократов, а 35% – республиканцев. Голосование состоится 3 ноября.

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