Дания призвала страны Европейского Союза усилить ограничения для граждан России после раскрытия предполагаемого покушения на украинского рэпера Kyivstoner, к подготовке которого, по данным датских властей, могли быть причастны российские спецслужбы. Свои предложения Копенгаген представит на встрече послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ, который Дания направила правительствам стран Евросоюза. Его содержание подтвердили двое дипломатов. Вечером 21 ноября обращение также разослали высокопоставленным европейским дипломатам.

В частности, Дания предлагает прекратить выдачу россиянам туристических виз, а также не признавать паспорта РФ, не содержащие биометрических данных, на всей территории Шенгенской зоны, объединяющей 29 стран.

Кроме того, Копенгаген призывает чаще выдавать визы с ограниченной территорией действия – они не позволяют путешествовать по всей Шенгенской зоне. Отдельно предлагается усилить правила въезда для действующих и бывших российских военных, участвовавших в боевых действиях.

"Мы должны принять конкретные меры, которые продемонстрируют силу и решимость Европы", – говорится в сообщении.

В ноте также подчеркивается, что Евросоюз должен воспользоваться благоприятным моментом для решительных действий и заменить нынешнюю разрозненную систему национальных ограничений единым подходом на уровне всего объединения.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила полную солидарность с Данией и другими государствами-членами, которые становятся мишенями российских гибридных атак. По ее словам, в ближайшее время ЕС представит "новую Европейскую стратегию безопасности", которая должна усилить готовность к угрозам и способность их сдерживать.

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Что известно о покушении на Kyivstoner

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Дании правоохранители раскрыли предполагаемый заговор с целью убийства украинского рэпера Kyivstoner перед его концертом. В подготовке нападения подозревают двух граждан страны, которых, по версии следствия, могла завербовать российская разведка.

Мужчин задержали незадолго до выступления артиста, запланированного на 25 сентября. После этого концерт отменили. Во время судебного заседания оба подозреваемых отрицали свою причастность к правонарушениям. Всего в рамках расследования под стражей находятся четверо мужчин, однако двоих других не подозревают в участии в заговоре с целью убийства рэпера.

Главные истории дня

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что датские власти "абсолютно уверены" в причастности российской разведки к подготовке покушения. Он призвал другие страны ЕС последовать примеру Копенгагена и отметил, что россиянам будут выдавать меньше "ненужных виз".

В то же время Расмуссен отверг возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Он объяснил, что в условиях неопределенности и конфликтов важно сохранять возможность диалога.