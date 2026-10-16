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"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзник

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзник
Президент Владимир Зеленский. Источник: ОПУ

Главным союзником президента Владимира Зеленского сейчас остается только Европа. Поэтому в ходе обсуждений на заседании Европейского совета в Брюсселе важно сосредоточиться на поддержке, которая необходима Украине для прохождения зимы.

Об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он отметил, что напряженность в отношениях Киева с Вашингтоном частично связана с приближением промежуточных выборов в США.

"Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник – это фактически европейцы…Самое важное, что мы сегодня обсудим, – это то, что ему нужно на эту зиму. Все зависит от этой зимы", – пояснил глава латвийского правительства.

Рост цен на нефть помогает России финансировать войну

Он отметил, что нынешнюю напряженность в отношениях частично объясняют внутренние процессы в США, ведь страна приближается к промежуточным выборам, что влияет на политическую атмосферу и принятие решений.

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Между тем цены на нефть резко выросли после закрытия Ираном Ормузского пролива в ответ на удары США и Израиля.

На этом фоне президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива в октябре и увеличении объемов в последующие месяцы.

Вопрос об энергоносителях приобрел особую важность в преддверии выборов в США, ведь рост цен вызывает недовольство избирателей.

"Без повышения цен на нефть у России был бы тотальный дефицит бюджета, и ей некуда было бы взять финансирование. Ормузский эффект выручил их", – убежден Кулбергс.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Европейского совета. Во время общения с журналистами он подчеркнул, что главным вопросом повестки дня являются энергетические потребности Украины. Также он подчеркнул стремление как можно скорее завершить войну, однако отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к этому.

Как писал OBOZ.UA, ранее Politico отмечало, что Зеленский оказался перед сложным выбором из-за давления Трампа. Украинский лидер критикует решение США об ослаблении санкций против России и настаивает на продолжении ударов по ее энергетическим объектам. А в Киеве опасаются потерять американскую поддержку и столкнуться с новыми требованиями о завершении войны.

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