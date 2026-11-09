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"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
2,3 т.
"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое окончание российско-украинской войны. При этом он намекнул, что границы Украины будут изменены.

Об этом Трамп сказал в интервью YouTube-каналу 60 Minutes, фрагменты которого публикует также Clash Report. Глава Белого дома снова не удержался от упоминания выдуманных им "350 миллиардов" и похвастался, что не помог жертве агрессии РФ ни одним центом.

Трамп заявил об изменении границ Украины

Размышляя о мирном соглашении между Украиной и Россией, Трамп заявил, что его якобы скоро заключат. Когда же его спросили, рассчитывает ли он на то, что в итоге Украина останется свободной и независимой, президент страны, под гарантии которой наше государство в свое время отказалось от одного из крупнейших в мире ядерных арсеналов, анонсировал изменение украинских границ.

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"Думаю, у нас будет соглашение, и я думаю, что это произойдет. В итоге Украина будет иметь немного другие очертания. Послушайте, этой войны вообще не должно было быть. Если бы я был президентом, она никогда бы не началась", – заявил Трамп.

О помощи Украине со стороны США

Президент США, который так легко разбрасывается чужой территорией, очень гордится тем, что не помог Украине ни одним центом, а превратил участие Штатов в обеспечении мирового порядка в выгодный бизнес.

"Я передаю оружие Европе, продаю его по полной цене, и они нам платят. Более того, мне было очень жаль, что (Байден выделил Украине – ред.) 350 млрд долларов, потому что я считал это невероятно глупым решением. У Европы есть деньги. Европа могла бы заплатить, но никто об этом не попросил. Поэтому мы просто передавали оружие, снова и снова, и сами обеспечивали поставки. И, кстати, Украине хватило мужества использовать это оружие, потому что для этого тоже нужна смелость. И украинцы показали себя очень грозной силой. Но у них было лучшее оружие на Земле, а мы ничего не получили взамен", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп призвал Нетаньяху ускорить реализацию его мирного плана по сектору Газы. Американский президент хочет продвинуть договоренности независимо от того, кто в итоге сформирует новое правительство Израиля.

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