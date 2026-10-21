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Маск лично приказал ограничить Starshield Украине: в WSJ раскрыли мотив

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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Илон Маск
Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, предоставляемого Украине. При этом его действия могли не согласовываться заранее с президентом США Дональдом Трампом.

Поводом для такого шага стало раздражение Маска и Трампа, вызванное ударами Украины по российским НПЗ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Причины ограничения связи и реакция предпринимателя

Анонимные источники рассказали, что Маску не понравились удары Украины по российским предприятиям топливно-энергетического комплекса. В ответ на эти атаки он распорядился искусственно снизить скорость работы спутниковых терминалов на украинской территории.

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При этом информация о том, велись ли предварительные консультации с Белым домом, разнится. Часть источников утверждает, что Маск действовал полностью автономно без прямого указания со стороны Трампа, а обсуждение ситуации между ними произошло уже после того, как решение стало достоянием общественности.

Координация SpaceX с Белым домом

Другие собеседники издания заявляют, что предприниматель предварительно провел переговоры с американскими политиками и лично с Трампом, и лишь затем ввел ограничения.

После того как украинская сторона зафиксировала сбои и ограничения в работе сервиса, представители компании SpaceX вышли на связь с Администрацией США. Целью контактов было выработка единой позиции по сложившейся ситуации и согласование дальнейшей реакции.

Заявления Маска и Трампа

Основатель SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что решения об использовании StarShield принимают военные США и президент страны. Он также подчеркивал, что коммерческая спутниковая связь не предназначена для наступательных военных действий.

Президент США Дональд Трамп опроверг причастность Вашингтона к ограничению работы платформы. Госсекретарь Марко Рубио, со своей стороны, заявил, что StarShield якобы вообще недоступен для Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничениях систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.

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