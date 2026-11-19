Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск назвал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом и заявил о якобы причастности американских государственных структур к смене власти в 2014 году. В то же время бизнесмен признал Россию агрессором в контексте полномасштабного вторжения, но призвал не игнорировать гибель российских военнослужащих.

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Об этом Маск сказал в интервью The New York Times. Он комментировал войну в Украине, политику США и собственную роль в вопросах, связанных с использованием Starlink.

Маск утверждает, что отстранение Януковича произошло при поддержке США, в частности Государственного департамента и других американских ведомств. Без их помощи такие события не могли бы произойти, а сами действия Вашингтона он назвал агрессивными.

"Правда, что с точки зрения вторжения Россия является агрессором, но также правда и то, что мы, американцы, организовали государственный переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Без помощи Госдепартамента США и других ведомств этого бы не произошло. Очевидно, это агрессивный поступок", – заявил бизнесмен.

Отдельно Маск высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что тот не всегда говорит правду. Он также объяснил свою позицию относительно Starlink, поскольку система является гражданской сетью, а не оружием. Компания ограничивала скорость связи из-за попыток Украины использовать систему для наступательных операций.

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В то же время Маск заявил, что не хочет, чтобы его как частное лицо заставляли принимать решения, от которых зависит жизнь людей, в том числе гражданских. Он не считает правильным возлагать на него ответственность за такие последствия.

Бизнесмен также раскритиковал подход, при котором Россию воспринимают исключительно как сторону, заслуживающую осуждения, а любые действия против ее военных автоматически оправдывают.

"Вы должны испытывать сочувствие не только к украинским ребятам, которые гибнут, но и к российским, потому что их призвали и принудительно отправили на эту линию. Никто добровольно не идет на фронт только для того, чтобы погибнуть от удара беспилотника. Эти сыновья больше никогда не увидят своих отцов", – сказал Маск.

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Во время интервью он также затронул внутреннюю политику США. Миллиардер заявил, что не является сторонником движения MAGA и не поддерживает слепую преданность Республиканской партии. Он выступил за распределение власти между различными политическими силами, чтобы президентство, Сенат и Палату представителей не контролировала одна партия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американский миллиардер Илон Маск высказался об использовании спутниковой системы Starlink Украиной для военных операций с применением беспилотников. Он подчеркнул, что Starlink является гражданской системой и не предназначена для наступательных операций, которые приводят к гибели людей.