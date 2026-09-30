Пока Украина ожидает введения США жестких санкций против России, администрация Трампа пробует другую стратегию: ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение политзаключенных – и открыть путь к бизнес-сделкам с Москвой еще до окончания войны, сообщает The Atlantic.

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Это должно вернуть Россию в мировую экономику, расширить переговоры с Кремлем за пределы войны и открыть американскому бизнесу доступ к прибыльным сделкам, связанным с российскими природными ресурсами. Кроме того, освобождение политзаключенных могло бы укрепить позиции Трампа в его стремлении получить Нобелевскую премию мира.

Автор этой стратегии – специальный посланник США Джон Коул. Более года он испытывал ее в Беларуси, где добился освобождения сотен заключенных, а США в ответ ослабили санкции против режима Лукашенко и начали продвигать соглашение о закупке белорусских калийных удобрений. Теперь, при поддержке Трампа, Коул пытается повторить этот сценарий с Путиным.

Сам Коул объясняет это логикой постепенных шагов: чем больше взаимодействия и компромиссов, тем ближе стороны к миру.

Для Киева же снятие США санкций против РФ и бизнес с Москвой до окончания войны – неприемлемый вариант. Зеленский заявил, что будет пытаться не допустить ослабления санкций против Москвы до окончания войны. В то же время, признает президент, экономика России примерно в десять раз превосходит украинскую, и противостоять ее финансовым ресурсам сложно.

Американские переговорщики уже полтора года предлагают Путину экономические выгоды в качестве стимула к миру. После визита в Кремль зять Трампа Джаред Кушнер назвал будущие "соглашения о процветании" важной частью стратегии президента. По его словам, после прекращения огня "и Путин, и Зеленский должны видеть перспективу иностранных инвестиций и повышения уровня жизни". Это, по мнению Кушнера, может сделать общества "более заинтересованными в мире".

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Но пока что соглашения, которые должны побудить Россию и Украину прекратить войну, прежде всего обещают выгоды американскому бизнесу. Украинцев беспокоит, что мирные переговоры превращаются в площадку для продвижения коммерческих интересов США. Один из участников переговоров описал подход американцев так: "Они верят в магию бизнеса" – и надеются, что экономические соглашения не позволят России вернуться к милитаризму после войны.

Идею включить вопрос о политзаключенных в переговоры предложил американцам российский диссидент и основатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который таким образом надеется освободить российских заключенных.

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План Коула может дать Путину простой способ продемонстрировать добрую волю – освободить политзаключенных и показать дипломатический прогресс в отношениях с США, при этом продолжая войну против Украины. Но если ослабление санкций станет вознаграждением за освобождение заложников, российский и белорусский режимы будут брать новых людей в заложники, чтобы впоследствии снова выторговать себе уступки, в то время как Америка будет терять свои рычаги влияния.

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