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Валерий Пекар
Валерий Пекар

Соучредитель Гражданской платформы «Новая Страна»

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Новости политики / Мнения
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1,1 т.
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MAGA без Трампа или раскол республиканцев: что начинается после избирательного разгрома

MAGA без Трампа или раскол республиканцев: что начинается после избирательного разгрома
Дональд Трамп. Источник: Getty

Поскольку последующие события быстро вытесняют предыдущие, важно фиксировать итоги, чтобы не запутаться. Так что давайте зафиксируем ситуацию в США. 

1. Поражение Трампа – разгромное. Ключевая причина в том, что он всех достал (точнее, не всех, а критическую массу избирателей). Речь не только об усталости от его яркой, незаурядной личности, но и о разочаровании результатами его экономической политики.

2. Очевидно, мужчины и женщины, белые и афроамериканцы, образованные и не очень, католики и протестанты голосовали по-разному. Вы уже видели диаграммы и карты. Очевидно, что более образованные, афроамериканцы и американские евреи (и еще несколько категорий) больше склонны голосовать за демократов, а белые евангелисты – за MAGA. Но здесь важно не попадать в ловушку упрощения. Значительная часть избирателей всегда голосует за своих. Результат зависит от того, насколько партиям удалось мобилизовать своих сторонников и привести их на участки. Республиканцам на этот раз это удалось хуже, поскольку часть электората разочарована.

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Также результат определяют те избиратели, которые заранее не знают, за кого голосовать (switchers); этой теме посвящена блестящая книга Mark J. Penn "Microtrends", советую ее не только социологам, но и маркетологам. Демократам и Трампу удалось мобилизовать эту большую категорию – демократам в позитивном смысле, Трампу в негативном.

3. И здесь очень важно, что демократы не монолитны. Левое крыло партии ("прогрессисты") забрало свой традиционный электорат. А вот умеренные демократы смогли привлечь левоцентристский электорат, а может, и центристский (до которого не смогли достучаться классические республиканцы). Так что можно сказать, что демократы одержали победу благодаря широкой коалиции "прогрессистов" и умеренных демократов, способных побеждать в республиканских округах. И благодаря этому на арену вышло немало новых интересных людей из умеренного лагеря, а демократическая повестка, скорее всего, будет обновлена и сдвинута вправо. В таком случае кандидатом от демократов на следующих президентских выборах станет не Окасио-Кортес, а кто-то более умеренный.

4. Поэтому не стоит говорить о левом повороте в США – это прежде всего антитрамповский поворот. Помимо предыдущего аргумента, есть еще один: в нескольких штатах прошли референдумы (в том числе по налоговым вопросам), на которых избиратели, голосовавшие за демократов, поддержали достаточно правые решения. А маятник всегда качается в другую сторону.

Американцы не стали левее или правее – они устали от радикализма, хаоса и непредсказуемости.

5. Сейчас важно, что произойдет в Республиканской партии. Трамп стал настолько токсичным, что партия должна переосмыслить свое будущее, и здесь есть разные варианты. Хотелось бы наконец увидеть обновленную Grand Old Party и адекватного консерватора на следующих президентских выборах. Но это не гарантировано: возможны как возвращение к традиционной консервативной политике, так и дальнейшее движение в направлении MAGA без Трампа или даже раскол.

6. Следующие два года США будут заниматься своими внутренними вопросами, в том числе блокированием друг друга. Но Трамп, лишившись прежней свободы действий во внутренних американских вопросах, может с удвоенной энергией заняться внешней политикой, обладая там большими полномочиями. Это опасно для нас, если мы продолжим выстраивать отношения с США как до сих пор.

7. Украине срочно нужно иметь посла и активно налаживать работу с Конгрессом на двухпартийной основе, не разовыми поездками, а системно и ежедневно, в том числе не только со старыми друзьями, но и с огромным количеством новых людей из обеих партий. Украине важно не стать заложницей американского внутриполитического противостояния.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Валерия Пекаря
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