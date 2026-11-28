Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал заседание Европейского совета, которое состоялось 26 ноября в Брюсселе, "абсолютно бесполезным". По его словам, участники саммита не смогли договориться о семилетнем бюджете Евросоюза и финансовой помощи Украине. Следующую встречу лидеры стран ЕС запланировали на 16 декабря.

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Об этом сообщает корреспондентка Общественного со ссылкой на заявление венгерского премьера. Мадьяр рассказал, что еще до начала заседания предупредил председателя Европейского совета Антониу Кошту об отсутствии перспектив для компромисса.

"Когда мы получили последнее предложение по семилетнему бюджету от председателя Евросовета Антониу Кошты, я написал ему в SMS, что эта встреча, вероятно, не будет иметь большого смысла, поскольку разногласия между государствами-членами по поводу новых предложений настолько велики, что компромисса не будет. Так и произошло", – сказал Мадьяр.

Разногласия между странами

Главной темой саммита стал долгосрочный бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы. Лидеры стран ЕС не смогли достичь согласия по его параметрам.

По словам венгерского премьера, во время заседания возникли разногласия даже по поводу итогов обсуждения. В частности, несколько государств не согласились с оценкой председателя Европейского совета относительно позиций участников встречи.

"В четверть первого ночи председатель Совета попытался подвести итоги по семилетнему бюджету, после чего несколько государств-членов – Италия, Дания, Венгрия и еще ряд стран – попросили господина председателя не делать выводов, поскольку никто в зале не соглашался с его представлением о том, что происходило и каковы позиции государств-членов", – рассказал Мадяр.

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Помощь Украине

Отдельной темой обсуждения стала финансовая поддержка Украины. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что предложение Еврокомиссии о дополнительном займе Украине поддержали 24 страны ЕС.

По его словам, Европейский совет вернется к этому вопросу в декабре. При этом окончательного решения во время ноябрьского саммита лидеры не приняли.

Участники заседания договорились продолжить обсуждение 16 декабря в Брюсселе. Тогда они вновь рассмотрят вопрос долгосрочного бюджета Евросоюза и финансирования Украины.

Главные истории дня

"Мы договорились, что 16 декабря снова соберемся здесь, в Брюсселе, и продолжим", – заявил венгерский премьер.

Напомним, вчера, 27 ноября, Евросоюз не смог договориться о механизме предоставления Украине дополнительного финансирования на 2027 год. На внеочередном саммите в Брюсселе 26 ноября предложение Еврокомиссии о кредите на 45 млрд евро поддержали 24 из 27 государств-членов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как председатель Евросовета Кошта сказал, что безопасность Европы и безопасность Украины – неразделимы.