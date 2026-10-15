Мадьяр заявил, что вступление Украины в ЕС может занять 15–20 лет. Видео

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут длиться 15–20 лет, а конкретной даты присоединения к объединению пока нет. В то же время Венгрия настаивает на полноправном членстве стран-кандидатов после выполнения всех необходимых требований.

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Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе 15 октября. Видеозапись его выступления опубликована на сайте Европейской комиссии.

Встреча Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на утро 16 октября в здании Совета ЕС. На беседу отведено примерно 10–15 минут. Политики должны обсудить результаты переговоров последних месяцев и выполнение договоренностей между Киевом и Будапештом.

Мадьяр подчеркнул, что конкретных сроков вступления Украины в Евросоюз пока нет.

"Такой целевой даты не существует", — заявил венгерский премьер.

Он пояснил, что Венгрия поддерживает полноценное членство в ЕС при условии выполнения странами-кандидатами всех необходимых требований. В качестве примера Мадьяр привел государства Западных Балкан, некоторые из которых ведут переговоры о вступлении уже около 15 лет, но до сих пор не стали членами Евросоюза.

"Мы верим в полноценное, настоящее членство, но этот процесс может длиться 15 или 20 лет", — отметил он.

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Мадьяр также выступил против временного, частичного или параллельного членства в Евросоюзе. Он подчеркнул, что страны-кандидаты должны получать полноправный статус только после выполнения всех необходимых требований.

Что Мадьяр сказал о правах венгров в Закарпатье

Еще одной темой переговоров стали права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. По словам Мадяра, в течение последних недель Украине и Венгрии удалось добиться прогресса в вопросах образования, использования венгерского языка и административных процедур.

Главные истории дня

Будапешт требовал от Киева соответствующих гарантий и, как отметил венгерский премьер, похоже, получил их. В то же время он заметил, что окончательно оценить договоренности можно будет только после их практической реализации.

Мадьяр выразил надежду, что встреча с Зеленским положит начало новому этапу в двусторонних отношениях. Также он предложил в будущем встретиться в Берегово на Закарпатье, где проживает значительная венгерская община, и совместно открыть учреждение, отремонтированное на средства Венгрии.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что 7 октября Венгрия дала согласие на дальнейшее продвижение Украины в ЕС по двум кластерам – "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что венгерская сторона согласовала соответствующие переговорные позиции на уровне COREPER. До этого Будапешт несколько месяцев блокировал переговоры по этим направлениям.

12 октября Верховная Рада приняла законопроект №16119, касающийся права на образование на языках национальных меньшинств и коренных народов Украины. Его поддержали 266 народных депутатов. Документ предусматривает возможность обучения на родном языке наряду с государственным для представителей национальных меньшинств, языки которых являются официальными языками ЕС.

13 октября Евросоюз официально подтвердил начало переговоров с Украиной по второму и третьему кластерам. Они охватывают 17 переговорных разделов, в частности вопросы внутреннего рынка, конкурентоспособности и инклюзивного роста.