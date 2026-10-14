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Мадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоится

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Мадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоится
Владимир Зеленский и Петер Мадьяр. Иллюстративный коллаж

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский впервые проведут официальную встречу. Она должна состояться в Брюсселе (Бельгия) 16 октября, в последний день саммита лидеров Европейского Союза.

О своих планах глава венгерского правительства сообщил 14 октября на странице в Facebook. Он сообщил, что отправляется на саммит ЕС.

"В пятницу утром состоится моя первая официальная встреча один на один с президентом Украины", – написал политик.

Также Мадьяр хочет принять участие в переговорах с премьерами стран Вышеградской четверки; встрече с представителями Европейской народной партии; консультациях по политике сплочения, созванных премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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По словам Мадяра, на повестке дня – дальнейшее усиление защиты внешних границ Европы, решение энергетического кризиса и утверждение семилетнего бюджета Евросоюза.

Мадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоится

Петер Мадьяр показал фото на фоне самолета. Он отправился в Брюссель на встречу лидеров ЕС. Источник: Facebook Péter Magyar

Мадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоится

Полный текст поста (на языке оригинала). Источник: Скриншот Facebook Péter Magyar

Реакция Киева

В Министерстве иностранных дел Украины вечером 14 октября заявили, что наша сторона "готова к такой встрече".

"Нужно согласовать время, есть график президента Украины, но если согласуем время и место, то встреча состоится", – сказал глава МИД Андрей Сибига о предстоящих переговорах Зеленского и Мадяра.

Мадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в Брюсселе: когда она состоится

Комментарий главы дипломатического ведомства, которым поделилась пресс-служба. Источник: Скриншот Telegram-канала МИД

Как писал OBOZ.UA, ранее Киев предлагал организовать встречу лидеров Украины и Венгрии. В сентябре в МИД сообщали, что направили Будапешту новое предложение относительно места и даты и рассчитывают на переговоры.

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