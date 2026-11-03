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"Только одно решение": Зеленский рассказал, как просил Трампа снять ограничения Starshield, чтобы атаковать пусковые установки российской баллистики

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
2,2 т.
"Только одно решение": Зеленский рассказал, как просил Трампа снять ограничения Starshield, чтобы атаковать пусковые установки российской баллистики
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без доступа к расширенным возможностям Starshield Украине сложнее заранее обнаруживать места запуска российских баллистических ракет. Речь идет о защите гражданского населения, а не о массированных ударах по территории России.

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу PBS News. Он поднимал этот вопрос перед президентом США Дональдом Трампом три или четыре раза и проводил с ним отдельные встречи, посвященные этой теме.

Украинский лидер объяснил американскому коллеге, что Соединенным Штатам не хватит ракет Patriot, чтобы одновременно обеспечивать потребности Украины и стран Ближнего Востока.

"Есть только одно решение – откройте нам доступ к Starshield, и мы сможем блокировать их пусковые установки баллистических ракет. Это очень помогло бы защитить гражданское население и спасти жизни", – пересказал президент свое предложение Трампу.

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Американский лидер ответил, что попытается содействовать решению вопроса, однако оно в основном зависит от SpaceX. В то же время Трамп заверил, что поддерживает эту идею.

Президент подчеркнул, что в случае снятия ограничений Украина будет использовать Starshield на территории России исключительно для выявления мест расположения пусковых установок баллистических ракет.

"Мы не действуем как россияне. Мы не можем наносить массированные удары, поскольку может погибнуть много мирных жителей. Это очень важно. Я подчеркнул, что речь идет о точечных действиях наших военных", – объяснил Зеленский.

Он также подтвердил журналистке PBS News, что потенциальное расширение доступа к системе не предусматривает ее использования для ударов по российским энергетическим объектам.

Отдельно глава государства прокомментировал зависимость украинских военных от спутниковой связи Starlink и Starshield.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия резко увеличила количество ракетных и дроновых ударов по Украине в период, когда был приостановлен обмен американскими разведывательными данными и возникли ограничения в работе спутниковой связи Starlink. В этот период интенсивность российских атак выросла на 58%.

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