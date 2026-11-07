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Лубинец объяснил, почему сидел рядом с Лантратовой в Вашингтоне

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
2,4 т.
Лубинец объяснил, почему сидел рядом с Лантратовой в Вашингтоне
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Яна Лантратова. Источник: Дмитрий Лубинец/Telegram

Во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец оказался за одним столом с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Он объяснил, что рассадку определял протокол Белого дома, а не украинская делегация.

Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале, комментируя обсуждение встречи в соцсетях. Он также объяснил, что контакты с российской стороной по гуманитарным вопросам являются частью его работы.

"В соцсетях видел две стороны одной медали – о том, как нас посадили с российской стороной в Белом доме. Кто-то возмущался, кто-то – понимал реальную причину.

В то же время для меня такая коммуникация не нова. У нас уже налажен канал прямых переговоров с российской стороной по гуманитарным вопросам. И именно с Яной Лантратовой я веду эту работу", – заявил Лубинец.

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Лубинец объяснил, почему сидел рядом с Лантратовой в Вашингтоне

Представители украинской и российской делегаций во время встречи с Меланией Трамп в Белом доме. Источник: Telegram/ Ukraine_Context

Омбудсмен подчеркнул, что гуманитарная коммуникация должна оставаться открытой, поскольку речь идет о возвращении людей, спасении гражданских и защите прав украинцев.

Что известно о встрече в Белом доме

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первая леди США Мелания Трамп провела встречу с представителями Украины и России в Белом доме. Украинскую делегацию представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. От России прибыли омбудсмен Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев.

Во время встречи представителей обеих стран разместили за одним столом: Арахамия сидел рядом с Дмитриевым, а Лубинец – возле Лантратовой.

Главной темой переговоров стала гуманитарная миссия во временно оккупированных Олешках на Херсонщине. Мелания Трамп рассказала, что лично участвовала в подготовке операции: изучала планы разминирования, аэрофотоснимки, состояние дорог и маршруты эвакуации.

В рамках миссии удалось эвакуировать почти 800 человек и доставить в регион необходимую помощь. Для проведения операции стороны соблюдали режим прекращения огня, который действовал с 3:00 27 октября до 22:59 1 ноября 2026 года.

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