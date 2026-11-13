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Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
3,4 т.
Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"
Марин Ле Пен. Источник: Facebook/Marine Le Pen

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что готова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она предлагает провести переговоры в Брюсселе, поскольку, по ее мнению, это место соответствует теме обсуждения – речь будет идти о финансировании Украины.

Об этом Ле Пен сказала в пятницу, 13 ноября, сообщает Le Figaro. По ее словам, "проблема финансирования Украины – это вопрос, который сегодня волнует всю Европу".

Политик заявила, что в случае избрания на пост главы государства она "будет в течение шести месяцев" оказывать финансовую помощь Украине, но после этого "прекратит" такую поддержку.

"Мы видели, как ряд стран выступил против дополнительного финансирования Украины", – подчеркнула лидер ультраправых, напомнив, что Европейский Союз уже начал выделять 90 миллиардов евро на поддержку Киева.

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В понедельник Ле Пен должна встретиться с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.

"Да, если я смогу встретиться с ним (Зеленским – Ред.) в Брюсселе, я сообщу об этом послу Украины", – отметила политик.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию. Во время выступления в Орлеане она заявила о необходимости восстановить порядок и национальную уверенность на фоне экономических, социальных проблем и вопросов безопасности во Франции.

Мы также писали о том, что ультраправая политик Марин Ле Пен и ультралевый Жан-Люк Меланшон имеют шансы выйти во второй тур на выборах президента Франции, согласно прогнозам на основе соцопросов. После этого Ле Пен, вероятно, обойдет своего соперника и одержит победу.

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