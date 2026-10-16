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Ле Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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Ле Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". Видео
Марин Ле Пен. Источник: Global Look Press

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что готова посетить Украину, если президент Владимир Зеленский захочет обсудить с ней вопрос финансовой поддержки. Франция больше не располагает достаточными финансовыми возможностями для оказания Украине помощи в размере 6 млрд евро в год.

Отвечая на вопрос, готова ли она приехать в Украину, французская политик отметила, что согласится на такой визит, если её пригласят. Об этом Ле Пен сказала во время интервью в французской телепередаче Objectif Elysee.

Она также прямо связала возможную поездку с желанием украинского президента обсудить вопрос помощи.

"Если господин Зеленский захочет, чтобы мы обсудили этот вопрос, я с удовольствием приеду в Украину", — заявила Ле Пен.

В то же время политик подчеркнула, что ее позиция не является личным противостоянием с главой украинского государства.

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"Я ничего не имею лично против господина Зеленского", — сказала она.

Главным условием, которое Ле Пен озвучила в связи с возможными переговорами, стала необходимость пересмотреть объемы финансовой поддержки Украины. У Франции больше нет ресурсов для продолжения помощи на нынешнем уровне.

"У нас больше нет финансовых возможностей оказывать помощь, которая до сих пор обходилась нам в 6 млрд евро в год", — сказала французская политик.

Ле Пен также обратила внимание на расхождения между заявлениями французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

"То, что говорит господин Макрон, совсем не то, что говорит господин Зеленский", — отметила она.

Таким образом, Ле Пен связала возможный визит в Украину с обсуждением финансовой помощи и позиции французских властей относительно поддержки Киева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция одной из первых ощутит на себе последствия вступления Украины в Европейский Союз. В частности, она указала на риски для французского сельского хозяйства.

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