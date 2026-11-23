Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Политик объяснила свое решение намерением не совершать зарубежных поездок в течение президентской кампании.

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Об этом Ле Пен заявила в интервью французскому изданию Le Figaro. Она решила сосредоточиться на предвыборной кампании во Франции и не планирует выезжать за границу.

Такое решение отличается от ее поведения во время предыдущей президентской кампании 2017 года, когда она посещала Москву и встречалась с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Ле Пен сообщила, что отказалась от зарубежных поездок независимо от их направления, то есть ее решение не связано исключительно с приглашением украинской стороны.

Политик сейчас сосредоточена на борьбе за президентское кресло во Франции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила, что в случае избрания президентом Франция прекратит оказывать Украине финансовую помощь. В то же время она заявила, что Париж выполнит уже взятые на себя обязательства, а также продолжит поддерживать Киев в других формах.