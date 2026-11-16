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Ле Пен подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Украине в случае избрания президентом: как объяснила на этот раз

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
3,1 т.
Ле Пен подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Украине в случае избрания президентом: как объяснила на этот раз
Ле Пен объяснила отказ финансовыми проблемами Франции. Источник: Getty Images

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила, что в случае избрания президентом Франция прекратит оказывать Украине финансовую помощь. В то же время она заявила, что Париж выполнит уже взятые на себя обязательства, а также продолжит поддерживать Киев в других формах.

Об этом пишет Le Monde. О своей позиции Ле Пен сообщила после встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко, подчеркнув, что финансовое положение Франции больше не позволяет продолжать поддержку Украины.

Ле Пен объяснила отказ финансовыми проблемами Франции

В заявлении, опубликованном после встречи с украинским послом, политик отметила, что "состояние государственных финансов Франции больше не позволяет оказывать финансовую помощь Украине в ближайшие месяцы".

Ранее Ле Пен заявляла, что в случае победы на президентских выборах весной Франция будет продолжать финансовую поддержку Украины еще шесть месяцев, после чего прекратит ее. Это касалось как двусторонних выплат Киеву, так и взносов Франции в будущие европейские программы помощи.

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Теперь она уточнила, что Париж выполнит уже взятые на себя обязательства, в частности связанные с европейским кредитом для Украины на 90 млрд евро.

Какую поддержку Франция продолжит оказывать Украине

Несмотря на намерение прекратить финансовую помощь, Ле Пен заявила, что Франция и дальше будет поддерживать Украину путем передачи оборудования, гуманитарной помощи и "гораздо более активной дипломатии".

Также политик попросила украинского посла передать президенту Владимиру Зеленскому, что готова встретиться с ним в Париже или Брюсселе. В конце октября глава украинского государства приглашал ее посетить Украину.

Тем временем действующий президент Франции Эммануэль Макрон в субботу предостерег от сокращения поддержки Киева. По его словам, те, кто хочет ограничить ресурсы Украины, стремятся заставить ее согласиться на несправедливый мир, который может надолго ослабить Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским. Она предлагает провести переговоры в Брюсселе, поскольку, по ее мнению, это место соответствует теме обсуждения – речь пойдет о финансировании Украины.

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