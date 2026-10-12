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"Лавров уже заслужил место в первом ряду Спецтрибунала": в МИД ответили на циничные заявления Кремля

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
"Лавров уже заслужил место в первом ряду Спецтрибунала": в МИД ответили на циничные заявления Кремля
В МИД отреагировали на заявление Лаврова о Зеленском. Источник: МИД Украины, скриншот, коллаж OBOZ.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления главного российского "дипломата" Сергея Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "не заслужил передышки" на поле боя. Сибига подчеркнул, что представители кремлевского режима заслужили судебный процесс за свои военные преступления против Украины. А сам Лавров — место в первом ряду Спецтрибунала.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X. Он подчеркнул, что чем больше таких циничных заявлений представителей Кремля, тем больше доказательств для будущего международного правосудия.

"Зеленский не заслужил передышки на поле боя", — говорит военный преступник Лавров. Зато Лавров уже заслужил себе место в первом ряду на Специальном трибунале по преступлению агрессии", — ответил Сибига.

Глава украинского МИД также добавил, что каждое такое бессмысленное и циничное высказывание российских военных преступников лишь расширяет перечень доказательств для международного правосудия.

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''Лавров уже заслужил место в первом ряду Спецтрибунала'': в МИД ответили на циничные заявления Кремля

Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Источник: Скриншот

Что предшествовало

Сибига отреагировал на заявление Лаврова, с которым тот выступил 12 октября во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ливана Юсефом Раджи.

Российского министра спросили о договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России, о которой накануне заявил президент США Дональд Трамп.

В ответ Лавров заявил, что Москва не собирается прекращать боевые действия ради переговоров с Киевом. По его словам, Россия якобы готова вести переговоры, но не соглашается на прекращение боевых действий на этот период.

"Я не думаю, что Зеленский заслужил передышку. Не думаю, что мы в очередной раз будем вестись на заверения и обещания", — сказал Лавров.

Он также заявил, что Зеленский якобы стремится использовать публичные инициативы по прекращению огня, чтобы получить передышку на поле боя.

Лавров также повторил кремлевские обвинения в адрес Украины, заявив, что Зеленский, "накачанный европейским оружием", якобы ведет "террористическую войну" против России.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили о готовности временно воздержаться от ударов по Украине, но только в день выборов, если Киев действительно планирует их провести. В то же время в Кремле цинично отвергли необходимость более длительного перемирия, утверждая, что украинская сторона якобы стремится использовать паузу для продолжения войны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Киеву якобы нужны 60 дней перемирия не для организации избирательного процесса, а для восстановления сил и продолжения боевых действий.

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