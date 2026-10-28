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"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
1,2 т.
"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20
Лавров на встрече G20. Источник: скриншот

На министерской встрече G20, которая состоится 30-31 октября 2026 года в Атланте, США, будет и делегация страны-агрессора России. Ее возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на этой встрече будет настаивать на прекращении российской агрессивной войны против Украины и обратит внимание на ее глобальные последствия. И Лавров "будет вынужден присоединиться" к дискуссии по этому поводу.

По крайней мере, так считают в правительстве Германии. О планах Вадефуля в Атланте сообщил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе во время правительственного брифинга 28 октября.

Лавров будет вынужден присоединиться

"На этой встрече министр иностранных дел Вадефуль, конечно, также будет настаивать на прекращении российской агрессивной войны против Украины и укажет на глобальные последствия все более агрессивных действий России. Война России, например, имеет разрушительные последствия для поставок зерна во всем мире, прежде всего на Глобальном Юге", – отметил представитель МИД Германии.

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Мартин Гизе подтвердил участие российского министра иностранных дел во встрече в Атланте.

"Это означает, что министр иностранных дел Лавров, который, очевидно, тоже примет участие, будет вынужден присоединиться к этой дискуссии", – считает Гизе.

В целом, по его словам, на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте будут обсуждаться "геополитическая напряженность, энергетика и цепочки поставок".

Что предшествовало

В России уже также подтвердили участие Лаврова во встрече в Атланте. Представительница российского МИД Захарова утверждает, что делегация страны-агрессора "использует встречу для продвижения идей" о "многополярном мире" и обсуждения геополитических и экономических вопросов.

Эта встреча министров иностранных дел предшествует декабрьскому саммиту лидеров G20, который США планируют принять во Флориде. Американский лидер Дональд Трамп уже несколько раз подтвердил, что хочет увидеть на декабрьском саммите главаря Кремля Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приехать на декабрьский саммит G20 и встретиться там с российским диктатором.

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